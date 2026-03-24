Взрыв газа в жилом доме в Шахтинске: опубликованы кадры задержания подозреваемого  

Фото: скриншот из видео КНБ

Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года по расследованным Комитетом национальной безопасности РК уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.





Один из них - житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы", - проинформировали в комитете.





Еще один осужденный - житель Кокшетау, который перебрался за границу в 2013 году и пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в интернете. В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен в Казахстан. Решением суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.





В этот же период в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления задержано 6 религиозных радикалов.





Наряду с этим еще 4 лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных. Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в КНБ.







