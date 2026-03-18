17.03.2026, 20:26 13191

На электроподстанции в Петропавловске погиб 21-летний рабочий

Возбуждено уголовное дело
Петропавловск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на одной из электрических подстанций при выполнении работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 21-летний рабочий, сообщает издание "Петропавловск.news".

По данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам нарушения требований охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали изданию в ДП области.


В конце прошлого года рабочий упал с высоты и погиб в Петропавловске.
 

17.03.2026, 20:54 13931

Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
Актобе. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вблизи поселка Карауылкелди Байганинского района произошло столкновение автомобилей ВАЗ и DAF, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир с различными травмами госпитализирован в центральную районную больницу Байганинского района", - проинформировали в полиции.


По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

13.03.2026, 18:41 153961

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший
Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы на улице Жандосова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и нескольких автомобилей, сообщает МИА Kazinform со ссылкой на департамент полиции города.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Foton, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, западнее улицы Манаса, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с пятью впереди идущими автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек. Он обратился за медицинской помощью", - рассказали изданию в полиции.


В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, за 11 месяцев прошлого года в Алматы свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов. В августе автобус спровоцировал массовое ДТП. В начале июля женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. В октябре автобус врезался в остановку в районе барахолки. А в декабре автобус столкнулся с троллейбусом, в результате ДТП пострадала женщина.

Также в декабре прошлого года пятеро пассажиров автобуса погибли в ДТП в Актюбинской области.

В начале года в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Мангистауской области погибли четыре человека.
 
12.03.2026, 20:51 190356

Солдат-срочник погиб в Атырауской области

Солдат-срочник погиб в Атырауской области
Атырау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, сообщили в пресс-службе регионального гарнизона.

По предварительным данным, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием.

Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.


По данному факту военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

11.03.2026, 20:17 216506

В Астане сильный ветер повредил фасад жилого комплекса

В Астане сильный ветер повредил фасад жилого комплекса
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за сильных порывов ветра обрушилась часть фасада одного из жилых комплексов, передает корреспондент агентства.

11 марта около 17.00 в результате сильного ветра произошло отслоение утеплителя от фасада ЖК "Айка". Дом 2015 года постройки. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.


По информации акимата, в настоящее время управляющая компания ЖК производит расчет стоимости и рассматривает вопрос найма промышленного альпиниста для проведения работ по восстановлению фасада.

В соответствии со статьей 34 закона РК "О жилищных отношениях" собственники квартир обязаны нести бремя содержания принадлежащего им общего имущества кондоминиума, к которому относятся фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование", - проинформировали в акимате.


В соцсетях распространилось видео с падающими фрагментами здания.

Напомним,8 ноября в Астане произошло обрушение части фасада 9-этажного жилого дома. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медика и еще одного пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, через 10 дней фельдшер скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".
 
11.03.2026, 12:07 224561

Сотрудник ДЧС области Жетысу погиб при спасении рыбака

Во время спасательных работы треснул лед
Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 7 марта сотрудник ДЧС области Жетысу погиб при спасении рыбака на озере Алтынколь, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сельском округе Атамекен Панфиловского района рыбака на отколовшейся льдине унесло на середину озера Алтынколь.

На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Жетысуской области, сотрудники пожарной части № 11 города Жаркента, оперативно-спасательный отряд города Талдыкорган, а также спасатели республиканской спасательной службы "Барыс" МЧС Республики Казахстан и ДЧС Алматинской области.

В ходе проведения спасательных работ лед снова треснул. В результате этого погиб начальник караула пожарной части № 11 отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района, майор гражданской защиты Дамир Таиржанович Таранов", - сообщили в ДЧС.

 
11.03.2026, 09:35 229266

В Аксу из-за сильного ветра обвалилась часть трубы на заводе

Пострадавших нет
Актау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксу из-за сильного ветра обвалилась часть дымовой трубы печи № 15 на территории завода ферросплавов, сообщает пресс-служба предприятия.

Пострадавших нет. Инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки - в 2023 году", - заверили в пресс-службе.


09.03.2026, 13:05 277196

До 11 человек выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска

Ушли из жизни еще двое пострадавших от взрыва
До 11 человек выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Кокшетау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двое пострадавших в результате взрыва в кафе в Щучинске скончались в больнице, сообщили корреспонденту ИА "Kazakhstan Today" в управлении здравоохранения Акмолинской области.

"Несмотря на все усилия врачей, скончались еще двое крайне тяжелых пациентов, пострадавших от взрыва в Щучинске: 8 марта скончался пациент в реанимации стационара "Авиценна-Бурабай", а 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице Кокшетау", - проинформировали в управлении.

Отмечается, что врачи продолжают упорную борьбу за жизни остальных пострадавших.

Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.

Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших.


08.03.2026, 18:08 297751

В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке   

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет
В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке
Петропавловск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Вторая Первомайская, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе спасательных работ по лестничному маршу с применением спасательных колпаков из задымленного подъезда были спасены 27 человек, в том числе 15 детей. Кроме того, из дома были эвакуированы 76 человек, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

