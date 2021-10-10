Женщина родила ребенка в ТРЦ в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 9 ОКТЯБРЯ - В Торгово-развлекательном центре Шымкент-плаза молодая женщина родила ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Молодая женщина, 1994 года рождения родила ребенка в ТРЦ, помощь при родах оказали сотрудницы центра, пишет otyrar.kz.

Как стало известно, роды случились 8 октября днем. Во время посещения торгово-развлекательного центра женщине стало плохо. Начались стремительные роды.

По словам персонала центра, они сначала растерялись, но потом взяли себя в руки, роженица и сама была в шоке. Девочка появилась на свет благодаря помощи сотрудников торгового центра. Она родилась в раздевалке, где были созданы условия для родов.

Медики приехали на реанимобиле, а следом приехала машина скорой помощи, в которой имелся специальный бокс-кювез для транспортировки новорожденных.

Потом малышку вместе с мамой на скорой помощи доставили в ближайший областной перинатальный центр №2. Врачи осмотрели и женщину, и ребенка, решается вопрос перетранспортировки в городской родильный дом.

По словам врачей, девочка родилась абсолютно здоровой, весом в 3200 граммов и ростом в 54 сантиметра.

Напомним, что это уже второй случай, когда сотрудники ТРЦ принимают роды. В феврале 2019 года сотрудники приняли роды у 23-летней девушки. В тот день беременная посетительница отправилась в аптеку торгового центра, но там у нее отошли воды и начались схватки. Почувствовав недомогание, беременная поспешила в туалет. Здоровая девочка появилась на свет за считанные минуты, малышку назвали Аишей.



