Женщина родила ребенка в ТРЦ в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 9 ОКТЯБРЯ - В Торгово-развлекательном центре Шымкент-плаза молодая женщина родила ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Молодая женщина, 1994 года рождения родила ребенка в ТРЦ, помощь при родах оказали сотрудницы центра, пишет otyrar.kz.
Как стало известно, роды случились 8 октября днем. Во время посещения торгово-развлекательного центра женщине стало плохо. Начались стремительные роды.
По словам персонала центра, они сначала растерялись, но потом взяли себя в руки, роженица и сама была в шоке. Девочка появилась на свет благодаря помощи сотрудников торгового центра. Она родилась в раздевалке, где были созданы условия для родов.
Медики приехали на реанимобиле, а следом приехала машина скорой помощи, в которой имелся специальный бокс-кювез для транспортировки новорожденных.
Потом малышку вместе с мамой на скорой помощи доставили в ближайший областной перинатальный центр №2. Врачи осмотрели и женщину, и ребенка, решается вопрос перетранспортировки в городской родильный дом.
По словам врачей, девочка родилась абсолютно здоровой, весом в 3200 граммов и ростом в 54 сантиметра.
Напомним, что это уже второй случай, когда сотрудники ТРЦ принимают роды. В феврале 2019 года сотрудники приняли роды у 23-летней девушки. В тот день беременная посетительница отправилась в аптеку торгового центра, но там у нее отошли воды и начались схватки. Почувствовав недомогание, беременная поспешила в туалет. Здоровая девочка появилась на свет за считанные минуты, малышку назвали Аишей.
В Татарстане в результате крушения самолета погибли 16 человек
10.10.2021, 15:09 21547
КАЗАНЬ. 10 ОКТЯБРЯ - В Татарстане в результате крушения самолета погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 октября утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находился 22 человека. По информации, которая имеется на данный час, 16 человек погибли, шестерых достали из-под обломков самолета живыми, пишет РИА Новости
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Официальное заявление от МЧС появилось в 09.11 - в Мензелинске рухнул самолет Л-410. На борту были 22 человека. Из искореженного самолета спасатели достали шестерых выживших. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Президент республики вылетел на место крушения самолета. Под Мензелинск выехали представители транспортной прокуратуры, следователи и криминалисты.
Самолет принадлежал местному аэроклубу. Прыжки с парашютов - не единственная услуга, которую предоставляет этот клуб. На сайте приглашают обучиться в таких видах прыжков, как фрифлай, групповая акробатика и купольная акробатика. Эксплуатируется самолет с апреля 1987 года, то есть 34 года. В 1997 году его оставили на хранении и не проводили на нем полеты, однако в 2014 году в Ижевске самолет вновь начали эксплуатировать.
Пять человек погибли в результате аварии в ВКО
10.10.2021, 12:41 27649
Фото: pixabay
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ОКТЯБРЯ - В результате аварии в ВКО погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Около часа ночи 45-летний водитель автомобиля "Лада", следуя из села Карауыл в село Саржал Абайского района Восточно-Казахстанской области, на 152-м километре трассы не справился с управлением.
Автомобиль опрокинулся. Погибли пять человек. Сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте 39, 36, 35 и полутора лет от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте. Еще один 35-летний пассажир доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Начато досудебное расследование по статье 345 (часть 4) Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил дорожного движения лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В Жамбылской области произошел взрыв
10.10.2021, 11:14 35398
Фото: МО РК
ТАРАЗ. 10 ОКТЯБРЯ - 10 октября, около 07.20, на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как заявили в пресс-службе Министерства обороны страны, дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было.
Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная.
В дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов", - добавили в ведомстве.
В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа произошел пожар.