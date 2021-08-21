Численность населения Казахстана превысила 19 млн человек

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НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Численность населения Казахстана на 1 июля 2021 года составила 19 009,6 тыс. человек, в том числе городского - 11 256,5 тыс. (59,2%), сельского - 7753,1 тыс. (40,8%) человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По сравнению с 1 июля 2020 года численность населения увеличилась на 249,5 тыс. человек, или 1,3%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Естественный прирост населения республики за январь - июнь 2021 года по сравнению с январем - июнем 2020 года (132,3 тыс. человек) увеличился на 5,6% и составил 139,7 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,82 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь - июнь 2021 года составило 216,2 тыс. человек, что на 9,6% больше, чем за соответствующий период 2020 года (197,3 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 22,94 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 76,6 тыс. человек, что на 17,8% больше, чем в январе - июне 2020 года (65,0 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 8,12 умерших на 1000 человек.

За январь - июнь 2021 года в республике зарегистрировано 1688 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (1507 умерших младенцев) увеличилось на 12%. Коэффициент младенческой смертности составил 7,81 случая на 1000 родившихся.

Миграция населения

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе - июне 2021 года число прибывших в страну составило 4595 человек, число выбывших из страны - 14 192 человека, сальдо миграции составило - 9597 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,2%, выбывших - 84,3% от общего числа мигрантов.

По сравнению с январем - июнем 2020 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, увеличилась на 12%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4 регионах страны: городах Алматы (14 227 человек), Нур-Султане (11 354 человека), Шымкенте (8074 человека) и Мангистауской области (308 человек).





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