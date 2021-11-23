Женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна 9-го этажа в Алматы

Как сообщили в департаменте полиции города, данный факт имел место в одном из многоквартирных домов микрорайона Жетысу.
Из окна выбросилась 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи".
Для расследования причины и других обстоятельств трагедии в департаменте создана следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Актау женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа.