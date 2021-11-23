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Женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна 9-го этажа в Алматы

22.11.2021, 14:14 58051
Женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна 9-го этажа в Алматы
АЛМАТЫ. 22 НОЯБРЯ - В Алматы женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна девятиэтажного дома, передает KAZAKSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции города, данный факт имел место в одном из многоквартирных домов микрорайона Жетысу. 
 

Из окна выбросилась 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи".

 
Для расследования причины и других обстоятельств трагедии в департаменте создана следственно-оперативная группа. 

 

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Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске

23.11.2021, 15:54 13231
Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске
Фото: daily.afisha.ru
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 НОЯБРЯ - В Петропавловске водитель автомобиля LADA Largus погиб в результате столкновения с грузовиком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 07.48 на оперативный канал 102 от очевидцев поступило телефонное сообщение о том, что на объездном шоссе Петропавловска произошло столкновение автомашин LADA Largus и Урал 5557. В результате столкновения водитель автомобиля LADA Largus от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

 
Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).
 
Как сообщили в ведомстве, назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.
 
 

Без воды остались жители Караганды и Темиртау

23.11.2021, 15:33 19198
Без воды остались жители Караганды и Темиртау
КАРАГАНДА. 23 НОЯБРЯ - Часть городов Караганда и Темиртау из-за аварии была отключена от холодного водоснабжения. Начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 ноября в 04.32 произошло аварийное обесточение по линии электропередач "Сантехническая" с отключением насосных агрегатов в насосной станции №3.

 
С 04.35 бригада энергетиков ТОО "Караганды Су" работает по восстановлению электроснабжения и возобновлению подачи воды. В 08.30 электроснабжение на линии электропередач на часть агрегатов, обеспечивающих подачу воды на ТЭЦ-3 и Караганду восстановлено.
 
Подача воды потребителям Сортировки, Пришахтинска и города Темиртау (ТОО "Окжетпес") возобновлена в 12.00 по завершении работ после технологического переключения основного коллектора на насосной станции №3. В 12.30 начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима", - сообщила в своем Инстаграм компания "Караганды Су".
 

От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка

23.11.2021, 15:21 22546
От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка
Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Количество жертв взрыва в жилом доме в посёлке Шортанды увеличилось до пяти человек. Накануне вечером скончалась 10-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы управления здравоохранения Нур-Султана, девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с ожогами 60% тела, сообщает "Хабар 24"
 
У остальных выживших при взрыве стабильное состояние. Они находятся в профильном отделении. 
 
Как сообщалось ранее, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Три человека скончались на месте происшествия, еще 10 с различными травмами были госпитализированы. Позднее в больнице скончался 12-летний мальчик
 
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, взрыв произошел после того, как газовый баллон занесли с холода и поставили у печи обогрева.

 

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