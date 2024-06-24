Женщина сорвалась со скалы в Карагандинской области

Причиной взрыва стал вышедший из строя подземный кабель напряжения

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Тараз. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в микрорайоне Карасу вчера вечером произошел взрыв под асфальтным покрытием, сообщает городской акимат.





Взрыв произошел в 21.41 в микрорайоне Карасу. В результате отключилось электричество.









По информации акимата, служба газового хозяйства осмотрела место происшествия газоанализаторным устройством и установила, что газопровод на этом месте не проходит.





Сообщается, что в субботу в 21.44 вышел из строя подземный кабель высокого напряжения.





При аварийном отключении ячейка автоматически отключилась, а подземный кабель отсоединен от электричества. Данный кабель и проходит через место происшествия. В 22.47 в 10-м микрорайоне, оставшемся без света, подача электричества восстановлена резервными линиями", - добавили в пресс-службе акимата.





Отмечается, что подземный кабель, где произошла авария, отключен и приведен в безопасное состояние. Ремонтные работы продолжаются.