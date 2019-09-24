Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Женщина выпала из поезда в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

20 сентября, в 05.00, в линейный отдел полиции на станции Шу поступило сообщение о том, что на 1328-м километре перегона Шыганак - Мын-Арал в пути следования пассажирского поезда сообщением Алматы - Костанай 31-летняя женщина выпала из двери рабочего тамбура, в результате чего она получила различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ведомстве уточнили, что по прибытии поезда на станцию Сарышаган женщину забрала машина скорой помощи. Пострадавшую доставили в ЦРБ Приозёрска.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба). Проводится расследование.

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