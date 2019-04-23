Житель Акмолинской области взял бывшую жену в заложницы и удерживал ее в здании районного отдела образования

Кокшетау. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области освободили 31-летнюю женщину, захваченную в заложницы бывшим мужем, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел сегодня в здании районного отдела образования селе в Коргалжын. В 09.35 в дежурную часть Коргалжынского РОП поступило телефонное сообщение о том, что в селе Коргалжын, в кабинете директора районного управления образования, 33-летний житель села Жантике Коргалжынского района, угрожая гладкоствольным оружием, захватил свою бывшую супругу. Он требовал вернуть ему детей и автомашину, чтобы он смог покинуть здание отдела образования, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Незамедлительно были задействованы правоохранительные органы, здание было оцеплено. Из числа сотрудников Коргалжынского РОП была сформирована группа переговорщиков, знающих подозреваемого лично. Он был обезврежен и задержан. Нож и гладкоствольное ружье, на которое у подозреваемого имелось разрешение, изъяты. Заложница освобождена, осмотрена медицинскими работниками, каких-либо телесных повреждений не обнаружено. По результатам проведенной операции жертв и пострадавших нет", - уточнили в полиции.

По информации пресс-службы, по данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Захват заложника". Мужчине грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет.

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