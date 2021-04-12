Житель Кокшетау покончил с собой в торговом доме

КОКШЕТАУ. 11 АПРЕЛЯ - В Кокшетау 19-летний парень покончил с собой в торговом доме "Алтын Гасыр", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акмолинские полицейские начали досудебное производство по факту самоубийства в одном из торговых домов областного центра.

9 апреля 2021 года в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в торговом доме до приезда кареты скорой помощи скоропостижно скончался неизвестный мужчина", - сообщила агентству Sputnik Казахстан руководитель пресс-службы департамента полиции Акмолинской области Гульнара Пинчук.

На место срочно выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств была установлена личность мужчины.

Им оказался 19-летний местный житель. Проводится проверка", - уточнила подробности Гульнара Пинчук.

По данному факту стражи порядка проводят проверку.

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