Житель Нур-Султана погиб, пытаясь спуститься из окна по простыням
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Глава МВД вручил награды семьям погибших во время беспорядков полицейских в Алматинской области
Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу и всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу", - отметил Ерлан Тургумбаев.
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Названа участвовавшая в январских событиях в РК радикальная ячейка
В числе задержанных - ряд сторонников радикальной ячейки "Йакын Инкар". У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература", - сообщается в фильме.
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Рабочему оторвало пальцы в результате взрыва светошумовой гранаты в полиции Тараза
ТАРАЗ. 26 ЯНВАРЯ - Рабочему, взявшему в руки светошумовую гранату в управлении полиции Тараза, взрывом оторвало пальцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Наемный сотрудник подрядной организации, выполняющий ремонтно-восстановительные работы, обнаружив светошумовую гранату в здании УП Тараза, по своей халатности проигнорировал правила техники безопасности и из любопытства взял ее в руки. Светошумовая граната взорвалась в руке рабочего, оторвав несколько пальцев", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Мужчина был незамедлительно доставлен в городскую больницу Тараза.
"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда"), - рассказали в департаменте.
В полиции напомнили, что в ходе массовых беспорядков 4-6 января 2022 года были разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.
"Перед началом восстановительных работ в зданиях с подрядчиками и сотрудниками этих организаций была проведена разъяснительная беседа о необходимости сообщить дежурившим на объектах полицейским об обнаружении оружия, боеприпасов или специальных средств", - подчеркнули в ведомстве.
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Столичная полиция расследует смерть топ-менеджера Оператора РОП
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Департамент полиции Нур-Султана подтвердил смерть управляющего директора ТОО "Оператор РОП" Руслана Шамшиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"По факту обнаружения тела мужчины отделом полиции района "Есиль" возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"). В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане по подозрению в коррупции задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Ребенка избили в детсаду Нур-Султана: вина подозреваемой доказана
Вина подозреваемой была полностью доказана. 25 января текущего года уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения", - сообщил заместитель начальника ДП Нур-Султана Муратжан Шакеров.
Электроснабжение Алматы полностью восстановлено
Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч - жилые дома и квартиры", - уточнили в пресс-службе компании.
25 января 2022 года в 11.59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области - порядка 1000 мегаватт, в Жамбылской области - 300 мегаватт, в Туркестанской области - 500 мегаватт и в Кызылординской области - 200 мегаватт", - сообщили в ведомстве.
В 13.39 нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом полностью восстановлена", - сообщили в министерстве.
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