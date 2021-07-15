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ПАВЛОДАР. 14 ИЮЛЯ - 43-летний житель Павлодара утонул в Иртыше, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 июля, в 15.20, на реке Иртыш 43-летний житель областного центра утонул во время купания. Имеются очевидцы", - сообщили изданию "Павлодар-онлайн" в областном ДП.

Полицейские напоминают об опасности отдыха на необорудованных пляжах: 80% несчастных случаев на воде происходит именно в запрещенных для купания местах. В незнакомых водоемах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутьев и прочего мусора. Нельзя купаться в заболоченных местах, опасно прыгать в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, получить травмы, потерять сознание, отмечают полицейские.

Ранее в департаменте по ЧС Павлодарской области сообщали, что с начала года на водоемах региона погибли 10 человек.

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