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Житель Павлодара утонул в Иртыше

14.07.2021 8587
Житель Павлодара утонул в Иртыше
Фото из открытых источников
ПАВЛОДАР. 14 ИЮЛЯ - 43-летний житель Павлодара утонул в Иртыше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 июля, в 15.20, на реке Иртыш 43-летний житель областного центра утонул во время купания. Имеются очевидцы", - сообщили изданию "Павлодар-онлайн" в областном ДП.

 
Полицейские напоминают об опасности отдыха на необорудованных пляжах: 80% несчастных случаев на воде происходит именно в запрещенных для купания местах. В незнакомых водоемах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутьев и прочего мусора. Нельзя купаться в заболоченных местах, опасно прыгать в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, получить травмы, потерять сознание, отмечают полицейские.
 
Ранее в департаменте по ЧС Павлодарской области сообщали, что с начала года на водоемах региона погибли 10 человек.
 

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