Жителей Актау напугала попрошайка с пистолетом

Скрин с видео

АКТАУ. 15 ИЮЛЯ - Женщину, просящую деньги у водителей с похожим на оружие предметом, засняли 15 июля на перекрёстке между 2-м, 3-м и 6-м "А" микрорайонами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили личность женщины. Она является лицом без определённого места жительства, сообщает " Лада ".

Гражданка была доставлена в полицию. Выяснилось, что женщина в руке держала игрушечный пистолет. Никаких жалоб или заявлений в полицию не поступало.

На неё был составлен протокол по статье 449 КоАП РК и проведена профилактическая беседа.

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