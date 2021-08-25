Жителей Актау напугали взрывы в морском порту

АКТАУ. 24 АВГУСТА - По словам горожан, отдыхавших на пляже "Достар", 24 августа, около 15.00, в районе Морпорта прогремели несколько взрывов, которые сопровождались пламенем высотой 5-7 метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Взрывы проходили на территории актауского северного морского терминала, сообщает " Лада ".

Взрывы проводились в рамках антитеррористических учений "Каспий-Антитеррор-2021" под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств", - сообщили в пресс-центре морского торгового порта Актау.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана предупредил граждан о передвижении колонн военной техники в Мангистауской области.

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