В КНБ предупредили казахстанцев о движении военной техники в Мангистауской области

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АКТАУ. 22 АВГУСТА - Комитет национальной безопасности Казахстана предупредил граждан о передвижении колонн военной техники в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в рамках совместного антитеррористического учения "Каспий - Антитеррор-2021", которое проводится под эгидой Антитеррористического центра СНГ, на территории Мангистауской области пограничная служба проводит перегруппировку своих подразделений. Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции.

Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября.

Цель учений - совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории СНГ.

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