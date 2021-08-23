В КНБ предупредили казахстанцев о движении военной техники в Мангистауской области

Фото: КНБ РК
В пресс-службе ведомства пояснили, что в рамках совместного антитеррористического учения "Каспий - Антитеррор-2021", которое проводится под эгидой Антитеррористического центра СНГ, на территории Мангистауской области пограничная служба проводит перегруппировку своих подразделений. Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции.
Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября.
Цель учений - совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории СНГ.
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