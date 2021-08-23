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В КНБ предупредили казахстанцев о движении военной техники в Мангистауской области

22.08.2021 12232
В КНБ предупредили казахстанцев о движении военной техники в Мангистауской области
Фото: КНБ РК
АКТАУ. 22 АВГУСТА - Комитет национальной безопасности Казахстана предупредил граждан о передвижении колонн военной техники в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе ведомства пояснили, что в рамках совместного антитеррористического учения "Каспий - Антитеррор-2021", которое проводится под эгидой Антитеррористического центра СНГ, на территории Мангистауской области пограничная служба проводит перегруппировку своих подразделений. Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции.
 
Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября.
 
Цель учений - совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории СНГ.
 

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