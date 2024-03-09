Жителей Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей предупредили об угрозе подтопления

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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики отмечают, что в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидается резкое потепление и сильные дожди, сообщает - Синоптики отмечают, что в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидается резкое потепление и сильные дожди, сообщает Astana TV





Для жителей ВКО источник опасности - промерзшая почва, которая может не впитать воду с быстро тающих сугробов. Жамбылцев могут заливать потоки из горных районов.





По данным Казгидромета, 9-10 марта на востоке страны прогнозируются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона в северных и северо-восточных районах ВКО (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай). В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.





Похожая ситуация в Жамбылской области, где в связи с прогнозом сильных дождей и повышением температурного фона 9 марта в Сарысуском, Таласском и Жуалынском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.



