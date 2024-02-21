В 10 регионах Казахстана есть риск подтопления - глава МЧС
Фото: МЧС
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков, передает корреспондент агентства.
В конце февраля и марте в юго-восточной, северной и центральной частях республики возможно выпадение обильных осадков с месячной нормой за сутки. В этой связи есть риски подтопления населенных пунктов в 10 регионах", - проинформировал Чингис Аринов.
По словам министра, в рамках республиканского командно-штабного учения "Көктем" проверена фактическая готовность сил и средств органов управления.
Осуществлено возведение временных дамб и обвалования населенных пунктов, очистка арыков, каналов, а также водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах, из населенных пунктов вывезено более 10,5 млн кубометров снега. Но, как показывает ежегодная практика, этого недостаточно", - заявил министр.
Он подчеркнул, что в РК расположены более полутора тысяч гидротехнических сооружений, из них почти половина, или 537, требуют ремонта.
Наибольшее их количество размещены в паводкоопасных регионах. Это в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях", - отметил Чингис Аринов.
По его словам, непосредственную угрозу жизни для населения представляют 304 ГТС, из них 216, или 71%, не имеют локальных систем оповещения.
Их отсутствие в случае прорыва приведет к человеческим жертвам, как это было в 2010 и 2014 годах в Алматинской и Карагандинской областях. Низкое оснащение системами оповещения в Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях. Ежегодно усилиями подразделений МЧС и акиматов пик паводков удерживается путем экстренного укрепления десятков защитных дамб. А оповещение населения проводится чуть ли не по домам, но это временные меры, только в паводковый период", - добавил глава МЧС.
В свою очередь премьер-министр РК Олжас Бектенов напомнил, что ранее неоднократно давались поручения о необходимости качественной реализации всех противопаводковых мероприятий в регионах.
Однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме. В итоге из 218 мероприятий 92 не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий. Проблему паводков нужно решать комплексно", - заявил он.
Ранее в МЧС сообщили, что в связи с высокой вероятностью паводков южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности, и рассказали об уже случившихся подтоплениях населенных пунктов и размыве дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
Напомним, минувшей весной разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области. В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа.
В Актобе в марте с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" из-за подтоплений пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе 44 ребенка. Ранее в Алматы было выявлено более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах, в частности самовольный захват земель в водоохранной полосе.