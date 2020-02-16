Жители Алматы ощутили подземные толчки силой в 2 балла

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала на границе Китая и Кыргызстана землетрясение магнитудой 5,6, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение произошло сегодня, в 09.31 по времени Алматы. Его эпицентр расположен в 242 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 11,3, магнитуда MPV - 5,6. Глубина - 5 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы - 2 балла", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

Департамент по ЧС оповестил о произошедшем соответствующие госорганы. По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная, отметили в ДЧС.

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