28.12.2024, 09:42 53366
Жители частных и многоквартирных домов остались без тепла в Петропавловске
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям пяти многоквартирных и 25 частных жилых домов в центре Петропавловска отключили теплоснабжение, сообщает "Петропавловск.news".
О временном отключении тепла сообщили в АО "Севказэнерго". По данным источника, причина отключения - устранение технологического нарушения.
От тепла отключили 5 многоквартирных жилых домов на улицах Жамбыла, Алтынсарина и Чкалова, а также 25 частных жилых домов.
О сроках устранения аварии пока не сообщается.
В ноябре жителей Петропавловска возмутили счета за тепло и электроэнергию. По их словам, сумма в квитанциях за первый месяц отопительного сезона баснословная.
Напомним, еще в мае в 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ теплосетей. В Петропавловске он составляет 74%.
новости по теме
28.12.2024, 20:59 31956
Токаев обсудил расследование авиакатастрофы с Путиным
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Собеседники обсудили проводимую сторонами работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии", - говорится в сообщении.
Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий.
Ранее Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZALA.
Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов: 6 - из Азербайджана, 2 - от компании-производителя (Embraer), 3 - из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, 3 - от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и 2 - от Российской Федерации.
28.12.2024, 16:59 38586
Специалисты из Бразилии прибыли в Актау для расследования причин авиакатастрофы Дополнено
Всего Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы
Рассказать друзьям
Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), а также представители Межгосударственного авиационного комитета, сообщает Министерство транспорта РК.
В штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.
Для справки
Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.
Дополнено 28.12.2024, 19.49
Всего Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы, сообщил вице-премьер и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев в разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.
В настоящее время расследование ведет комиссия по авиационным происшествиям, созданная по приказу министра транспорта.
К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека", - рассказал вице-премьер.
Комиссия активно проводит полевые исследования и аналитические работы в Мангистауской области.
Завтра мы ждем эксперта ICAO. Руководитель лично отправил к нам эксперта. В общей сложности будут работать 17 международных экспертов. Комиссия будет прозрачно и открыто работать, чтобы не было ни у кого никаких сомнений", - добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что по запросу азербайджанской стороны, в расследовании примут участие 8 специалистов из Турции. Также помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них 29 человек выжили.
28.12.2024, 16:21 39846
Состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние шести пострадавших пассажиров упавшего в Актау самолета стабилизировано, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
На сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице находятся 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3 до 1. С органами здравоохранения Республики Кыргызстан прорабатываются вопросы по транспортировке 3 пострадавших, из них 2 транспортабельных, 1 в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ", - рассказала заведующая отделением Мангистауской областной больницы Жанар Байманова.
По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их состояния в условиях транспортировки.
Напомним, из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок", - сообщили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что спасти жизни 29 человек удалось благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары Актау и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы.
Важно также, что и простые люди, наши соотечественники с разных регионов, не остались равнодушными, сразу откликнулись на беду. За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек сдали кровь, в Шымкенте - 125, Актобе - 109, Жетысу - 49, Караганде - 40, ВКО - 34 и в других регионах нашлись неравнодушные люди", - отметили в министерстве.
Министерство здравоохранения благодарит всех граждан, кто помогал медработникам и принял участие в сдаче крови для пострадавших в трагической авиакатастрофе.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Сегодня президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
28.12.2024, 13:05 46411
Мы смогли предотвратить более серьезные последствия аварии - Токаев о работе спасателей в Актау
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау, сообщает Акорда.
Глава государства еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.
Президент подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.
Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран - Азербайджана, России, Кыргызстана", - сказал глава государства.
Он поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.
Также президент поручил правительственной комиссии:
- оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана;
- обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы;
- не допускать информационных провокаций и фейков;
- тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
28.12.2024, 12:00 48241
Авиакатастрофа в Актау: в расследовании примут участие турецкие специалисты
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Турецкие специалисты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Актау, сообщает Anadolu со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.
По его словам, экспертная комиссия сформирована по запросу Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана .
Мы проведем технический и эксплуатационный анализ и окажем необходимую поддержку. Мы будем работать в координации с властями, чтобы расследовать все обстоятельства инцидента и сообщить о результатах", - сказал он.
Делегация отправилась в Баку вечером 27 декабря и приступит к работе уже сегодня.
Помощь в расследовании также предложила ИКАО - Международная организация гражданской авиации.
В интересах безопасности полетов и авиации ИКАО подготовилась к поддержке этого расследования, назначив эксперта ИКАО для работы на месте в качестве наблюдателя в составе международной следственной группы", - говорится в сообщении.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
Вчера президенты Казахстана и Азербайджана провели телефонный разговор, в котором Касым-Жомарт Токаев рассказал Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
27.12.2024, 17:09 72166
Росавиация: самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер"
В день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Москва. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ", - сообщает РИА Новости.
Кроме того, сообщается, что в день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
Также отмечается, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
27.12.2024, 16:44 73841
Представители завода Embraer прибыли в Казахстан для расследования авиакатастрофы под Актау
В ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA
Рассказать друзьям
Актау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия.
Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия)", - говорится в сообщении Минтранса.
Напомним, утром 25 декабря в Казахстане, близ аэропорта Актау, потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них выжили 29. В настоящее время в больнице Мангистауской области остаются шесть пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии.
14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие в Актау, вернулись в свою страну.
Авиакомпания Azerbaijan Airlines пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета компании близ Актау.
27.12.2024, 11:48 66941
По факту гибели нефтяника на месторождении Северные Бузачи возбудили уголовное дело
Коллеги погибшего сообщили, что глава компании постоянно игнорирует многочисленные обращения глав цехов и подразделений с просьбами создать безопасные и благоприятные условия труда
Рассказать друзьям
Мангистау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту гибели нефтяника на месторождения Северные Бузачи в Мангистауской области возбудили уголовное дело, сообщает Lada.
На скважине NB-10107-4H произошел несчастный случай с оператором по добыче нефти и газа 4-го разряда Ахметовым Досаном, 1988 года рождения. На основании данных GPS, в 09.53 он прибыл на объект для выполнения обхода. В 11.15 был обнаружен без признаков жизни возле работающей нефтяной качалки. 25 декабря 2024 года утром комиссия по расследованию несчастного случая выезжала на место происшествия", - рассказал агентству руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нурали Баулыбаев.
По его словам, на месторождении провели осмотр места происшествия, внешний осмотр оборудования, произвели тестовый запуск нефтяной качалки, осмотрели прилегающую территорию для выявления возможных факторов, способствовавших происшествию, а также опросили очевидцев.
У погибшего осталось трое детей.
Его коллеги записали видеообращение, в котором выразили обеспокоенность в связи с трагическим случаем.
Каждый из нас ежедневно работает на опасных производственных объектах, подвергая себя риску ради выполнения трудовых обязанностей. Мы не только работники, но и кормильцы. Мы не можем оставаться равнодушными, когда безопасность на рабочих местах подвергается сомнению", - заявили работники.
Они потребовали встречи с генеральным директором компании "Бузачи Operating LTD" для обсуждения причин происшествия и разработки необходимых мер по обеспечению безопасных условий труда, а также призвали госорганы и прокуратуру обратить внимание на данную ситуацию.
По их словам, глава компании постоянно игнорирует многочисленные обращения глав цехов и подразделений с просьбами создать безопасные и благоприятные условия труда.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.12.2024, 10:07Казахстанцев на борту разбившегося в Южной Корее самолета не было - МИД 29.12.2024, 09:0214976В Южной Корее разбился самолет 29.12.2024, 14:5612551Мощнейшая вспышка произошла на Солнце 29.12.2024, 11:3912296В Кыргызстане запустили строительство магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан 29.12.2024, 12:4410986В Баку прощаются с погибшими членами экипажа самолета AZAL 26.12.2024, 13:09569806Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 12:24564001В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 26.12.2024, 19:13555901Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 25.12.2024, 21:22516826Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане 27.12.2024, 07:20449246Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 18.12.2024, 09:49672706Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48654516В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 17.12.2024, 18:24596546Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 12:39590011В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50576076Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?