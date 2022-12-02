Жители Экибастуза жалуются на мародеров

Из-за холода в квартирах некоторые жители переселились в палатки, потому что в них легче согреться.
Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза в Instagram-паблике zhaloba ekibastuz пожаловались на то, что мародеры пытаются грабить квартиры, оставленные без присмотра.
В паблике также сообщили, что из-за холода в квартирах некоторые жители переселились в палатки, потому что в них легче согреться.
В комментариях люди советуют на оставлять жилье без присмотра, поскольку в городе, возможно, орудуют мародеры.
Полицейские города переведены на усиленный вариант несения службы. В случае если заметили подозрительных лиц, следует незамедлительно звонить на 102, 112", - сообщили в управлении полиции Экибастуза.
Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.
Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.
Вчера в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.