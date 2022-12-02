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Жители Экибастуза жалуются на мародеров

01.12.2022, 16:14 14996
Из-за холода в квартирах некоторые жители переселились в палатки, потому что в них легче согреться.
Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза в Instagram-паблике zhaloba ekibastuz пожаловались на то, что мародеры пытаются грабить квартиры, оставленные без присмотра.


В паблике также сообщили, что из-за холода в квартирах некоторые жители переселились в палатки, потому что в них легче согреться.

В комментариях люди советуют на оставлять жилье без присмотра, поскольку в городе, возможно, орудуют мародеры.

Полицейские города переведены на усиленный вариант несения службы. В случае если заметили подозрительных лиц, следует незамедлительно звонить на 102, 112", - сообщили в управлении полиции Экибастуза.


Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Вчера в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

новости по теме

На территории Казахстана произошло землетрясение

02.12.2022, 08:59 3586
На территории Казахстана произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
Магнитуда составила 4,3
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 1 декабря 2022 года в 23.52 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 698 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9,0. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 47,65° с.ш. 83,20° в.д. Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Напомним, сегодня в городе Алматы в 11.00 пройдет сейсмотренировка. Жителей и гостей мегаполиса просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.

В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение "Дармен".

Основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

На всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".

Безопасными местами при землетрясениях являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.

Как сообщалось ранее, город Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.
 

Роман Скляр назвал предварительную причину аварии в Экибастузе

01.12.2022, 20:55 10776
Роман Скляр назвал предварительную причину аварии в Экибастузе
Фото: instagram/ete_ekb
Правоохранительные органы продолжают расследование
Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в Экибастузе первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр назвал предварительную причину аварии на теплосетях в Экибастузе.

По предварительным итогам расследования комитета Госэнергонадзора, причиной многочисленных порывов в разных районах Экибастуза являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети. Что привело к множеству порывов. 27 ноября было одномоментно 43 порыва и 28 ноября было выявлено еще 30. Авария такого типа произошла в Экибастузе впервые. Авария была не на ТЭЦ, она работала. Аварии произошли на сетях. Многочисленные порывы и большая потеря воды из системы повлекла уже автоматическое отключение котлов на ТЭЦ", - сказал Роман Скляр.


Он добавил, что правоохранительные органы продолжают расследование.

Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Вчера в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

В Петропавловске произошла очередная крупная авария на водопроводе

01.12.2022, 20:43 11311
Без воды остались 15 домов и соцобъекты
Петропавловск. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты. Об этом в Instagram сообщил аким города Руслан Анбаев.

По словам акима, произошел прорыв водопровода на ул. Жумабаева. Аварийная бригада ТОО "Кызылжар су" начала работы по устранению.

Я нахожусь на месте аварии. Водопровод перекрыли, специалисты выясняют причины. На данный момент снижено давление подачи воды в большей части города. Порядка в 15 домах воду отключили. Также на данный момент остается без воды детская областная больница, центр адаптации и ПХБК, АО "Севказэнерго", - написал Руслан Анбаев.


Он подчеркнул, что город без воды не останется.

В течение нескольких часов постепенно поднимем давление воды. Для жилых домов и социальных объектов, попадающих под участок аварии, будет осуществлен подвоз воды", - сообщил аким.


В начале ноября в Петропавловске после большого снегопада случилась авария на водопроводе.

Напомним, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, за последние 7 лет показатель износа сетей тепло- и водоснабжения снизился на 13%.

 

В Жамбылской области нашли останки пожарного, пропавшего при взрывах боеприпасов в 2021 году

01.12.2022, 09:51 21761
В Жамбылской области нашли останки пожарного, пропавшего при взрывах боеприпасов в 2021 году
Фото: t.me/modgovkz
Поиски пожарного велись с 26 августа 2021 года
Тараз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области найдены и идентифицированы останки командира пожарного расчета войсковой части 28349 младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, который пропал во время пожара и взрывов на складах боеприпасов в Байзакском районе, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.

Поиски пожарного велись с 26 августа 2021 года.

Останки обнаружены в ходе поисковых работ военнослужащими воинской части. Молекулярно-генетическая экспертиза показала их принадлежность Бауыржану Даутбаеву", - сообщили в Миноброны.


В министерстве отметили, что семье погибшего будут выплачены расходы на погребение, единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания по занимаемой должности.
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
 

В результате пожара в многоэтажке Актау эвакуировано 30 человек

01.12.2022, 08:39 23061
Короткое замыкание проводки стало причиной пожара в Актау
Актау. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в квартире одной из многоэтажек Актау эвакуировано 30 человек, в том числе 10 детей.

30 ноября в 22.29 в одном из пятиэтажных домов Актау в квартире на втором этаже произошел пожар - загорание строительных материалов. И хотя площадь пожара относительно небольшая - 5 квадратных метров, спасателями по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 10 детей. В 23.07 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.


В соответствии с заключением специалистов предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.
 

В Экибастузе заполняют тепломагистрали

30.11.2022, 21:33 32131
За день на теплосетях устранили 11 повреждений
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что в Экибастузе заполняют тепломагистрали.

По его словам, после завершения работ начнется запуск тепла.

Все зависит только от уровня подпитки, от уровня воды в баках", - сказал Олег Крук.


Он добавил, что за день на теплосетях устранили 11 повреждений, выявленных вечером 29 ноября.

Сначала теплоснабжение восстановят в домах, которые не запитаны от ЦТП-52. К остальным 17 многоэтажкам тепловики вернутся после 21.00.

Если бы это было лето, то работы завершили бы в течение трех часов. Но поскольку сейчас зима, может быть, до утра будем запускать подачу. Сразу оговорюсь, запускать будем аккуратно", - сказал Крук.


Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Прокуратурой Павлодарской области по факту крупных повреждений на тепловых сетях, снижения давления сетевой воды и остановки водогрейных котлов ТОО "Экибастузтеплоэнерго" зарегистрировано досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Недобросовестное отношение к обязанностям), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
 

В ВКО машина попала под лавину

30.11.2022, 19:49 34811
В ВКО машина попала под лавину
Фото: Polisia.kz
Инцидент произошел на серпантине трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи
Усть-Каменогорск. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время метели автомобиль с супружеской парой и еще тремя пассажирами выехал из Усть-Каменогорска на Алтай. Ранним утром на серпантине трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи машину накрыла лавина, сообщает Polisia.kz.

Выехавшие на трассу полицейские увидели заваленную снегом машину. Они пытались лопатами откапать автомобиль, однако ничего не вышло, отбуксировать УАЗом тоже не удалось, поэтому полицейские привезли на подмогу трактор-грейдер. С помощью него удалось вызволить авто из снежного капкана.

Троих пассажиров, ехавших до Алтая, полицейские посадили в попутки. А супружескую пару из-за закрытой до Усть-Каменогорска дороги и сломанного авто отвезли в Серебрянск.
 

Лжетеррорист сообщил о заложенной бомбе в колледже Талгара

30.11.2022, 15:55 38241
Фото: Polisia.kz
Саперы проводят спецоперацию
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области лжетеррорист сообщил в полицию о заложенной бомбе в Талгарском колледже агробизнеса и менеджмента имени М. Бейсебаева.

Сотрудниками полиции совместно с другими уполномоченными органами произведена эвакуация около 500 учащихся, 97 преподавателей, 7 человек технического персонала и двоих охранников", - сообщает Polisia.kz.


В настоящее время саперы проводят спецоперацию, по результатам которой будет дана правовая оценка ситуации.
 

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