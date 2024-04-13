Жители Петропавловска остались без водоснабжения из-за паводков  

Скважины были своевременно обесточены и герметизированы

Фото: Комитет промышленной безопасности МЧС РК

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Атырау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области подтоплены четыре нефтегазовые скважины, - В Атырауской области подтоплены четыре нефтегазовые скважины, сообщили в Комитете промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





Как уточнили в пресс-службе комитета, на месторождении "Восточный Уаз" подтопило 3 скважины, принадлежащие АО "Эмбамунайгаз". На месте провели засыпку грунта поверх мешков с песком, уложенных рядом с плотиной. Воду перекачали в реку Сагиз.





На месторождении "Жана Макат" подтоплена одна скважина компании "5А Ойл". На месте были проведены работы по возведению и восстановлению обвалований.





Данные скважины своевременно обесточены и герметизированы. Ситуация на остальных месторождениях области стабильная и находится на постоянном контроле", - добавили в ведомстве.



