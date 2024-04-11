В СКО начинают принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска

По словам акима, некоторые жители поселка Заречный и дачных массивов отказались от эвакуации из зоны подтопления

Фото: primeminister.kz

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Петропавловск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Роман Скляр, - Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Роман Скляр, сообщила пресс-служба правительства.





Во время очередного ночного объезда аким Петропавловска Серик Мухамедиев доложил первому заместителю премьер-министра о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления. По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.





Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох - это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо", - сказал он.





Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.





В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. И уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.



