Житель Атырауской области насмерть сбил полицейского на пешеходном переходе в Шымкенте

Астана. 21 ноября. Kazakhstan Today - 14 ноября на Темирлановском шоссе в Шымкенте автомобиль Toyota Camry сбил двух мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, передает Kazakhstan Today.

Мужчины приходились друг другу братьями. 34-летний участковый инспектор Енбекшинского райотдела полиции от полученных травм скончался на месте, его 32-летний брат - военнослужащий одной из войсковых частей - в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает портал " Отырар ".





Водитель Toyota Camry - 20-летний житель Атырауской области - задержан. Ему предъявлены обвинения по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).





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