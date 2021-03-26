Жительница Экибастуза закрыла дочь одну дома на несколько дней

ЭКИБАСТУЗ. 25 МАРТА - Жительница Экибастуза, оставившая без присмотра ребенка на несколько дней ради встречи с возлюбленным, понесет наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , на нерадивую мать заявление в полицию написали жильцы дома.

Соседка сообщила, что в одной из квартир дома закрыта 12-летняя девочка, которая в течение двух дней находится дома одна. Полицейские установили местонахождение матери. Как выяснилось, она уехала в Усть-Каменогорск на встречу к мужчине и возвращаться домой планировала только через несколько дней", - рассказала старший инспектор управления полиции Экибастуза Павлодарской области Фатима Ахметчанова.

Для вскрытия квартиры были вызваны сотрудники ЧС, представители образования. При беседе с девочкой выяснилось, что в городе проживает ее родная бабушка. Несовершеннолетняя была передана бабушке под расписку.

Ранее мать несовершеннолетней уже привлекалась к административной ответственности по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, но выводов для себя не сделала. По данному факту в отношении женщины возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК. Кроме того, ее поведение будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрят вопрос о дальнейшем пребывании дочери с матерью", - отметила Фатима Ахметчанова.

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