Журналист, чью машину поджег неизвестный, опубликовал видео инцидента в соцсетях  

Рассказать друзьям

Актау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау мужчина скончался в результате обрушения бетонного козырька подъезда одного из жилых домов города, сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.





Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двоих госпитализировали", - цитирует lada.kz сообщение пресс-службы.









Двое пострадавших, как сообщили в больнице, сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние оценивается как стабильное. Другие подробности выясняются.





Дополнено 11.05.2023, 15.30





Позже стало известно, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом, информирует lada.kz.





По информации городской жилищной инспекции, демонтаж подъездного входа производился рабочими в соответствии с плановыми работами.





К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба сотрудники сервисной компании "Несібе Мол", которые обслуживали ПКСК "Татьяна". Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают дознаватели и сотрудники ЧС. Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего", - сообщили в городской инспекции.





Дополнено, 11.05.2023, 16.50





Полиция Мангистау начала расследование по факту гибели мужчины при обрушении козырька, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной департамент полиции.





Расследование ведется по статье 277 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).





На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырек подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй 29-летний мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства.





Назначена экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в полиции региона.



