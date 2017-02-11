В КазНУ рассказали о повышении потенциала казахстанской науки

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Докторант кафедры политологии и политических технологий КазНУ имени аль-Фараби Айкерим Камалдинова поделилась своим откликом на очередное послание президента народу Казахстана.

Как отметила докторант, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обозначил приоритетные задачи, направленные на создание новой модели экономического роста в стране в условиях сложной глобальной трансформации, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства особое внимание обращает на улучшение человеческого капитала в условиях ускоренной технологической модернизации экономики. Рост интеллектуального человеческого потенциала имеет для Казахстана первостепенное значение. Усиление динамики инновационного движения позволит повысить потенциал казахстанской науки. В этом процессе ключевую роль играют университеты", - подчеркивается в отклике.

Как сообщила Камалдинова, КазНУ имени аль-Фараби как ведущий центр науки, образования и инноваций является важным звеном в построении новой казахстанской модели экономического роста. В вузе ведется подготовка высококвалифицированных специалистов для реализации государственной программы индустриально-инновационного развития. Принцип трансформации на современный исследовательский университет заложены в основу деятельности вуза.

Кроме того, в рамках стратегии "Цифровой Казахстан", направленной на повышение качества жизни путем внедрения цифровых технологий, КазНУ сформировал современную инновационную инфраструктуру. Реализуется уникальный проект "Al-Farabi university - smart city", нацеленный на создание университета современной формации. Реализован проект "Электронный кампус", открыт Центр ситуационного управления, центр обслуживания студентов "Керемет" и многое другое. В диагностическом центре КазНУ "Smart Health" оказывается широкий спектр высокотехнологических медицинских услуг с использованием системы телемедицины "U-Health", рассказала Камалдинова.

Также, по ее словам, в университете созданы программы дистанционного обучения с использованием новейших достижений информационно-коммуникационных систем. КазНУ является инициатором создания национальной платформы массовых открытых онлайн курсов (МООК), к которой присоединились более 15 вузов Казахстана.

"В национальном вузе проведена полная модернизация учебных программ на трех языках в соответствии с мировыми стандартами и тенденциями развития высшего образования. Например, в учебный план специальности "политология" входят такие дисциплины как социально-политическая статистика, информационные технологии в политике, политическая стабильность в условиях трансформаций, политические риски, кризисы и методы их преодоления, электоральная инженерия и многие другие", - говорится в отклике.

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