哈萨克斯坦与俄罗斯贸易额达274亿美元

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦政府新闻处消息，在地区环境峰会期间，哈萨克斯坦与俄政府间委员会联席主席--哈萨克斯坦政府副总理兼国民经济部长塞热克·朱曼加林与俄罗斯联邦政府副总理阿列克谢·奥韦尔丘克举行了双边会晤。





塞热克·朱曼加林指出，俄罗斯仍然是哈萨克斯坦的关键战略伙伴和主要经贸伙伴之一。





消息称："去年双边贸易额达274亿美元。投资合作保持积极态势：过去20年来，俄罗斯投资者向哈萨克斯坦经济投入了285亿美元的直接投资，同期哈萨克斯坦对俄罗斯的投资达90亿美元。在哈萨克斯坦，有超过2.2万家俄资企业运营，占外资企业总数的35%以上。"





会议期间，双方审议了双边合作的广泛问题。重点关注的领域是交通领域，包括国际南北运输走廊东线的发展等问题。





双方还单独讨论了以科研工作形式制定额尔齐斯河水资源和水能利用总体规划的筹备进展。目前，两国相关部门关于提供技术援助的条约草案也正在拟定中。





在农业领域，哈方提出了解除现行限制措施的问题。这涉及哈萨克斯坦粮食和豆类作物经俄罗斯海港中转（并允许累积），以及来自第三国的亚麻籽、扁豆、向日葵种子、切花及花蕾的进口问题。





正如哈萨克斯坦农业部副部长叶尔梅克·肯热哈努雷指出的，该问题自2024年起就列入议事日程。在此期间，包括西红柿、辣椒以及来自部分地区的麦类供应等多项限制已被取消。但是，上述所列产品类别的限制依然存在。他强调，自去年以来，这些产品在供应过程中未发现违反卫生和检疫要求的情况，因此哈方建议考虑取消剩余限制。





会议结束后，双方确认愿意继续就所有提出的问题进行深入研究，以找到建设性的解决方案。