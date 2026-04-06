31.03.2026, 19:24 9166
哈萨克斯坦农产品出口额达3.5万亿坚戈，创历史新高
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，2025年哈萨克斯坦农工综合体取得近年来最显著成果之一。
农产品出口额首次达到70亿美元（合3.5万亿坚戈），这不仅反映出供应量的增长，更体现了行业深层次的结构性变革。优惠贷款规模扩大至1万亿坚戈，成为推动这一增长的关键因素。"农业部表示。
据农业部介绍，年利率5%、最长15个月的优惠贷款主要用于补充农业生产者和加工企业的流动资金。这一机制确保农户在从春播到加工、成品销售的生产全周期内获得必要资源。在农业季节性特征显著的背景下，该政策成为企业稳定运营的关键支撑。
宏观层面的主要成效体现在70亿美元外汇收入的实现。这些资金增强了国家国际收支平衡，提升了国民经济稳定性，并为外部流动性提供了额外来源。农产品出口额由此突破3.5万亿坚戈，利润总额创近五年新高。乌兹别克斯坦、中国、塔吉克斯坦、阿富汗、伊朗、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等成为本国产品主要进口国。"消息称。
小麦、小麦粉、饲料粉、大麦、亚麻籽、葵花籽油、油粕等产品位居出口种类前列。
农业部同时指出，优惠贷款的影响不仅限于拉动出口，更对农工综合体整体结构产生综合效应。具体表现为加工领域稳步发展：高附加值产品出口额达36亿美元，增长35.3%。加工产品在总出口中占比超过50%，标志着行业正逐步摆脱原料导向型模式，向更可持续、更多元化的经济结构转型。
国内生产同样呈现积极态势。食品加工业产值增长8.1%，达3.9万亿坚戈；饮料制造业增长9.7%，达1.2万亿坚戈。产量提升带动了交通、物流、仓储、商贸等关联产业发展，为整体经济带来乘数效应。"农业部补充道。
此外，优惠贷款的普及提升了各地区商业活跃度。农业企业和加工设施产能利用率提高，对就业及农村地区发展产生积极影响。
новости по теме
01.04.2026, 21:06 3166
哈萨克斯坦外交部长会见沙特阿拉伯大使
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾会见了沙特阿拉伯王国驻哈大使法伊萨勒·加赫塔尼。
会谈期间，双方讨论了地区和全球议程中的热点问题，包括中东局势，以及双边合作的现状。
穆拉特·努尔特列吾对该地区的危险军事升级表示关切，并指出根据国际法原则通过外交途径解决冲突的重要性。在此背景下，双方强调了沙特王国在缓解冲突和稳定局势方面的重要作用。
消息称："哈外长对沙特大使协助撤离身处沙特境内的哈萨克斯坦公民表示感谢。需要指出的是，确保同胞的安全并使其返回祖国是我国的一项优先任务。"
沙特外交官则表示，愿与哈萨克斯坦外交部密切合作，以深化多领域伙伴关系。
01.04.2026, 18:08 2941
美国延长俄罗斯经哈萨克斯坦向中国转运石油的许可证
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦能源部部长顾问兼官方发言人阿塞尔·瑟里克帕耶娃表示，美国财政部已延长俄罗斯经哈萨克斯坦向中国转运石油的许可证。
她表示："根据与美国财政部外国资产控制办公室的谈判结果，俄罗斯向中国转运石油的许可证有效期延长至2027年3月19日。将继续就该问题与外国资产控制办公室保持工作联系和进一步协作。哈萨克斯坦能源部与俄罗斯联邦能源部正在就增加运输量的问题进行讨论。因此，俄罗斯向中国转运石油的工作将依据规定的制裁豁免条款继续进行。"
阿塞尔·瑟里克帕耶娃保证，相关部门将持续对局势进行监测。
01.04.2026, 14:15 2926
托卡耶夫确认哈萨克斯坦与沙特阿拉伯及海湾国家团结一致
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫在会见沙特阿拉伯王国驻哈萨克斯坦共和国大使法伊萨勒·加赫塔尼时，再次确认了哈萨克斯坦与沙特及所有海湾国家团结一致。
哈萨克斯坦领导人还表示，愿继续为维护该地区的稳定、安全与可持续发展的努力提供支持。托卡耶夫特别指出，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特为推动两国间多领域合作所作出的个人贡献。
哈萨克斯坦总统表示："穆罕默德·本·萨勒曼王储完全有资格被视为一位强大而权威的全球性领导人。他为沙特阿拉伯制定的富有远见且进步的发展战略，以及在巩固国际稳定与安全方面发挥的巨大作用，值得给予最高评价和尊重。"
沙特大使法伊萨勒·加赫塔尼则表达了沙特坚定深化与哈萨克斯坦战略伙伴关系的决心。他表示，近期签署的关于相互保护与促进投资以及建立国家间协调委员会的协议，为扩大互利合作开辟了新的机遇。
会谈结束时，托卡耶夫向两圣地监护人--沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特及王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特转达了热情问候和良好祝愿，并祝愿兄弟般的沙特人民幸福繁荣。哈萨克斯坦总统确认了此前邀请穆罕默德·本·萨勒曼对哈萨克斯坦进行国事访问。
此前，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫在第三届共和国各级马吉利斯议员论坛上发表讲话时，曾就中东局势恶化发表了看法。
01.04.2026, 13:50 7626
哈萨克斯坦企业在青岛签署1.25亿美元合作协议
Рассказать друзьям
据哈萨克斯坦贸易与一体化部新闻处消息，哈萨克斯坦企业在青岛贸易代表团框架下与中国合作伙伴达成总额达1.25亿美元的协议。
山东省是中国最大的经济区域之一，拥有雄厚的工业基础和广阔的消费市场。据QazTrade数据，2025年哈萨克斯坦与山东省的贸易额突破22亿美元，增幅超过40%。此次代表团由25余家哈萨克斯坦企业组成，重点与中国进口商及经销商开展了B2B直接对接。"该部门表示。
哈方展示了农工综合体及深加工领域的产品。据贸易与一体化部强调，面粉、油脂产品、蜂蜜、乳制品及糖果类商品引起了中国企业的浓厚兴趣。
该部门指出，2026年被定为中国的哈萨克斯坦商品进口年，同时哈萨克斯坦也将其定位为中国出口年。在此背景下，青岛贸易代表团成为扩大双边贸易往来的务实举措。
新闻处还透露，在对中国进行正式访问期间，哈萨克斯坦贸易与一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫出席了"出口中国--上合甄选"论坛，该论坛已成为推动哈萨克斯坦对华出口的关键平台之一。
沙卡利耶夫表示，哈萨克斯坦视中国为战略伙伴，并持续发展在贸易、投资及产业合作领域的协作关系。
他强调，近三年来双边贸易额保持稳定、快速增长：从2023年的410亿美元增至2025年的487亿美元。
‘出口中国’平台为企业直接对接及进入山东省乃至整个中国市场创造了高效条件。"他说道。
部长还会见了山东省副省长温暖及青岛市市长任刚等地方领导。
会谈期间，双方就发展经贸与投资合作的关键方向进行了探讨，涵盖产业合作、物流及现代技术应用等领域。
01.04.2026, 13:18 2916
国际货币基金组织出资设立高加索、中亚及蒙古区域能力发展中心
Рассказать друзьям
马吉利斯（哈萨克斯坦议会下院）批准了哈萨克斯坦与国际货币基金组织之间关于规范高加索、中亚及蒙古区域能力发展中心活动的谅解备忘录。该文件于2024年10月23日在华盛顿签署。
区域能力发展中心设在阿拉木图市。该中心于2021年2月1日以线上模式启动工作，其正式揭牌仪式于2023年6月举行。
该中心为哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的公务人员提供宏观经济、货币与财政政策、金融监管与监督以及宏观经济统计等领域的知识与经验交流机会。
该倡议有助于提升哈萨克斯坦的国际声望，并将阿拉木图打造为区域知识与合作中心。此外，它还为提升专业人员技能和增强国家机构效能创造了条件。
根据备忘录，国际货币基金组织承担中心主任的工资、社会保障及住房费用。其他费用将由受益国和捐助伙伴的资金出资。
31.03.2026, 21:28 8611
乌兹别克斯坦总统接见哈萨克斯坦外长
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫在对塔什干进行正式访问期间，受到乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的接见。
消息称："会谈中，沙夫卡特·米尔济约耶夫对两国多领域合作关系的积极发展态势表示满意，并强调了进一步深化哈乌联盟关系的重要性。"
叶尔梅克·科谢尔巴耶夫转达了哈萨克斯坦共和国总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫的亲切问候与良好祝愿，并就双方最高层及高层所达成协议的落实情况进行了通报。
外长表示："当今，哈乌关系堪称国际舞台上可靠、长期合作的典范。这首先得益于最高层定期、互信的政治对话。"
会见中，双方还就区域及国际议程中的热点问题交换了意见。
双方强调了哈乌两国在多边机制框架内的高水平协作，以及进一步发展区域合作、共同致力于巩固中亚地区和平与稳定的重要性。
据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与乌兹别克斯坦共和国外交部长巴赫蒂约尔·赛义多夫举行了会谈。
会谈中，两国外长讨论了哈乌多领域合作的广泛议题，并就进一步巩固政治、经贸、投资、过境运输、水电及人文领域合作的前景交换了意见。
双方表示致力于深化基于友谊、相互理解与睦邻友好的战略伙伴关系和联盟关系。
叶尔梅克·科谢尔巴耶夫在会谈中强调："得益于两国元首的政治意愿，近年来哈乌关系提升至全新的互动水平，在各个层面都展现出强劲的发展势头。"
巴赫蒂约尔·赛义多夫则表示，两国元首已为双边及多边框架下合作的持续拓展设定了长期目标。
在此背景下，两国外长详细讨论了落实2024-2025年首届和第二届国家间最高委员会会议期间达成的高层协议的具体措施，并表示愿继续推动扩大议会间和政府间联系。
双方特别关注进一步发展经贸与投资合作。
叶尔梅克·科谢尔巴耶夫表示："近年来，双方在经济合作深化方面取得显著进展。哈萨克斯坦稳居乌兹别克斯坦三大贸易伙伴之列。2025年，双边贸易额增长16.2%，接近50亿美元。"
在落实高层达成的协议框架下，两国外长确认将致力于进一步深化经济伙伴关系，包括推动双边贸易额增至100亿美元。
双方还指出在工业合作领域取得的进展，目前该领域共有78个投资项目，投资额达18亿美元。
在此框架下，双方还审议了"中亚"国际工业合作中心建设、在阿斯塔纳建设"塔什干"酒店、在塔什干建设"阿斯塔纳"酒店以及"新塔什干"行政区"阿斯塔纳"街区等项目进展情况。
会谈中，双方注意到在发展运输走廊方面具有巨大合作潜力，这将使两国能够进入中东、南亚和欧洲市场。双方表示愿共同推动该领域富有成效的协作。
此外，双方还强调人文合作内容丰富，这是两国牢固、长期关系的基础。
双方还强调了在教育领域实施合作项目的重要性，特别是位于阿拉木图的塔什干水利与农业机械工程大学分校以及位于奇尔奇克市的南哈州穆赫塔尔·阿乌埃佐夫研究型大学分校的运作。
两国外长还就区域及国际议程的热点问题"对表"，确认了加强在多边机制框架内协作的意愿，并表示愿在推动两国倡议过程中继续相互支持。
两国外长强调了发展区域合作、共同致力于巩固中亚地区和平与稳定的重要性。
会谈结束后，双方签署了《哈萨克斯坦共和国外交部与乌兹别克斯坦共和国外交部2026-2027年合作规划》。
31.03.2026, 16:22 9371
托卡耶夫与俄罗斯铜业公司创始人讨论哈萨克斯坦矿业发展
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫会见了"俄罗斯铜业公司"创始人伊戈尔·阿尔图什金。据阿克奥尔达总统府消息，双方就实施联合投资项目进行了讨论。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫与伊戈尔·阿尔图什金探讨了在哈萨克斯坦矿业领域实施联合投资项目的相关问题。
国家元首听取了关于"俄罗斯铜业公司"在哈生产运营情况、加工产能发展计划以及控股公司所在区域民生问题解决进展的汇报。
31.03.2026, 15:20 7626
哈萨克斯坦外交部：阿斯塔纳与斯科普里举行新一轮政治磋商
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
据哈萨克斯坦共和国外交部消息，哈萨克斯坦与北马其顿双边合作前景成为第三轮政治磋商议程上的核心议题。
哈萨克斯坦外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫与北马其顿外交与对外贸易部副部长佐兰·迪米特罗夫斯基指出，双边关系呈现稳步发展态势，并就区域及国际议程交换了意见。两国外交官对戈尔达娜·西利亚诺夫斯卡-达夫科娃总统及蒂姆丘·穆聪斯基外交与对外贸易部长于2025年访问阿斯塔纳的成果给予了高度评价。"外交部发布的消息中称。
双方讨论了双边及多边协作的优先事项，包括进一步拓展政治、经贸及文化与人文领域的合作。
加强双边贸易往来及推动农业、能源、交通、旅游、教育、文化等领域合作结构的多元化，成为此次会谈的重要议题。双方还探讨了扩大条约法律基础的前景，包括对本国护照持有者实施免签制度的可能性。
北马其顿外交部领导层祝贺哈萨克斯坦在3月15日全民公投中成功通过新宪法，并表示相信相关改革将助力国家进一步发展。
哈萨克斯坦高度重视全面深化与北马其顿共和国各领域关系。自两国建交以来--去年恰逢建交30周年--重点领域的互动始终保持积极态势。"伊谢托夫在会谈中表示。
最后，双方表示愿进一步推动双边合作走深走实，将重点关注实施联合商业项目的具体措施，以及相互吸引对两国经济各领域的投资。
两国外交官对哈萨克斯坦将于4月在斯科普里举办经贸代表团表示欢迎，届时计划在此框架下成立两国工商会之间的商务理事会。
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.04.2026, 12:10Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля 05.04.2026, 19:3118901Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы 05.04.2026, 19:5417471МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба 05.04.2026, 18:0011356По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело 05.04.2026, 18:5711326Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области 30.03.2026, 13:40388381Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта387071Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации295576Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 31.03.2026, 18:19276951Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге 01.04.2026, 12:34257181Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао 13.03.2026, 13:15675941Назначен новый зампредседателя Нацбанка 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации603161ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 14.03.2026, 17:43593516Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41551131В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54543551Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?