哈萨克斯坦农产品出口额达3.5万亿坚戈，创历史新高

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾会见了沙特阿拉伯王国驻哈大使法伊萨勒·加赫塔尼。

会谈期间，双方讨论了地区和全球议程中的热点问题，包括中东局势，以及双边合作的现状。

穆拉特·努尔特列吾对该地区的危险军事升级表示关切，并指出根据国际法原则通过外交途径解决冲突的重要性。在此背景下，双方强调了沙特王国在缓解冲突和稳定局势方面的重要作用。

消息称："哈外长对沙特大使协助撤离身处沙特境内的哈萨克斯坦公民表示感谢。需要指出的是，确保同胞的安全并使其返回祖国是我国的一项优先任务。"

沙特外交官则表示，愿与哈萨克斯坦外交部密切合作，以深化多领域伙伴关系。