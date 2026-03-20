中亚经济增长速度几乎是发展中经济体的两倍：7% 对比 4.4%

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据欧亚开发银行报告，截至2025年底，中亚经济体实现了约7%的增长，显著高于发展中经济体4.4%的平均水平。投资活力和内需成为关键驱动因素。





报告摘要：





哈萨克斯坦：得益于工业发展（采矿业+9.4%，加工业+6.4%），实现了13年来的最大增幅（6.5%）。2026年，非资源领域将发挥关键作用。

吉尔吉斯斯坦：国内生产总值增速连续第三年领跑地区：2025年GDP增长11.1%，2026年1月增长9%。

乌兹别克斯坦：得益于投资、贸易、服务业和建筑业，2025年GDP增长7.7%（上年为6.7%）。

地区通胀：放缓至6.5%（2024年为8.9%），但动态不一：亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦因食品价格上涨导致物价加速上扬，俄罗斯通胀率降至5.6%。

货币政策：出现分化。俄罗斯和塔吉克斯坦正在放宽政策条件，其他国家则维持适度从紧的政策以抑制通胀。





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在宏观概览部分关于世界经济的章节中，除了分析主要趋势外，还指出在地缘政治紧张局势加剧的背景下，全球经济面临的风险增加。能源和原材料价格上涨、全球供应链中断以及金融市场波动加剧，可能导致2026年全球GDP增速放缓0.3至0.5个百分点。与此同时，欧亚开发银行运营所在地区国家对内需驱动型增长的依赖，有助于减轻潜在能源冲击对该地区的影响。





欧亚开发银行分析师指出，截至2025年底及2026年初，各成员国的经济动态呈现多样化。中亚国家和亚美尼亚保持高速增长，而俄罗斯和白俄罗斯的经济则持续放缓。因此，中亚国家2025年的总体GDP增长仍保持高位，约为7%。





本地区大多数国家的经济动态受到内需驱动--首先是投资活动和稳定的消费需求的支持。





亚美尼亚：截至2025年底，GDP增长7.2%。主要贡献来自服务业（金融活动、信息技术）以及建筑业。从需求侧看，关键驱动力是家庭消费支出和投资。2026年初，经济活动仍保持高位，1月份增长7.6%。





哈萨克斯坦：截至2025年底，GDP增长6.5%，创下近13年来的最高纪录。工业生产扩张贡献显著：采矿业产值增长9.4%，加工业增长6.4%。2026年初，非资源领域继续在增长中发挥关键作用。





吉尔吉斯共和国：经济增速连续第三年领跑地区。得益于强劲的消费和投资需求，2025年底GDP增长11.1%。这一趋势在2026年初得以延续，1月份同比增长9%。





塔吉克斯坦：截至2025年底，GDP增长8.4%，与上年持平。得益于工业生产扩张和内需稳定，经济保持高速增长。在工业生产、贸易和投资活动增长的背景下，2026年初经济动态依然强劲。





乌兹别克斯坦：经济增长加速：2025年GDP增长7.7%，而前一年为6.7%。内需活跃和投资流入支撑了扩张。贸易、服务业和建筑业发展最为活跃。2026年1月，在工业生产扩张和零售商品流转额增长的推动下，经济活动保持高位。





白俄罗斯：2025年经济增长1.3%。增长主要来自面向内需的行业以及信息技术和交通运输领域。由于外部对白俄罗斯企业产品需求下降导致工业生产缩减，成为制约因素。2026年1月，经济持续放缓：因工业生产下降，GDP同比减少1.2%。





俄罗斯：在经历了2023-2024年的创纪录增速后，2025年GDP增长1%。部分工业行业、贸易和建筑业为经济提供支持，而在其他一些行业，由于内需（尤其是固定资本投资）放缓，产值出现下降。2026年1月，因加工业下滑，经济活动同比下降2.1%。





地区通胀：仍处于略高水平：2025年为6.5%（2024年为8.9%），各国物价上涨态势不一。俄罗斯2025年因高利率和需求降温导致通胀迅速放缓的态势，在2026年1月受一次性因素影响而中断。白俄罗斯物价涨幅开始回落，并在2026年初降至更新的目标水平以下。乌兹别克斯坦通胀持续稳步放缓，向目标水平靠拢。全球食品价格上涨导致亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦通胀加速。在哈萨克斯坦，适度从紧的货币信贷条件以及政府与央行联合措施的实施，使得2月份通胀放缓至同比11.7%。





货币政策：在地区各国发展呈现多样化。俄罗斯央行自2025年6月起进入降息周期，一年内逐步将关键利率下调至16%。通胀压力减弱使得在2026年2月得以再次降息0.5个百分点，为放宽货币信贷条件创造了前提。预计在3月份俄罗斯央行董事会会议上可能再次降息至15%。





塔吉克斯坦国家银行也继续放宽政策：在2025年将再融资利率降至7.5%后，2026年2月进一步降至7.0%，为2015年以来的最低水平。





亚美尼亚中央银行在2025年12月降息0.25个百分点后，于2026年第一季度将再融资利率维持在6.5%的水平。





相反，在其他国家，监管机构在2025年收紧了货币信贷政策。白俄罗斯将关键利率上调至9.75%，哈萨克斯坦上调至18%，吉尔吉斯斯坦上调至11%，乌兹别克斯坦上调至14%。因此，在2026年初，这些经济体保持了适度从紧的货币信贷政策。与此同时，吉尔吉斯斯坦国家银行在2026年2月进一步将再融资利率提高了1个百分点。





本次概览还准备了一系列分析专栏：



