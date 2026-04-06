美国延长俄罗斯经哈萨克斯坦向中国转运石油的许可证

哈萨克斯坦能源部部长顾问兼官方发言人阿塞尔·瑟里克帕耶娃表示，美国财政部已延长俄罗斯经哈萨克斯坦向中国转运石油的许可证。
她表示："根据与美国财政部外国资产控制办公室的谈判结果，俄罗斯向中国转运石油的许可证有效期延长至2027年3月19日。将继续就该问题与外国资产控制办公室保持工作联系和进一步协作。哈萨克斯坦能源部与俄罗斯联邦能源部正在就增加运输量的问题进行讨论。因此，俄罗斯向中国转运石油的工作将依据规定的制裁豁免条款继续进行。"
阿塞尔·瑟里克帕耶娃保证，相关部门将持续对局势进行监测。
Фото: gov.kz
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾会见了沙特阿拉伯王国驻哈大使法伊萨勒·加赫塔尼。
会谈期间，双方讨论了地区和全球议程中的热点问题，包括中东局势，以及双边合作的现状。
穆拉特·努尔特列吾对该地区的危险军事升级表示关切，并指出根据国际法原则通过外交途径解决冲突的重要性。在此背景下，双方强调了沙特王国在缓解冲突和稳定局势方面的重要作用。
消息称："哈外长对沙特大使协助撤离身处沙特境内的哈萨克斯坦公民表示感谢。需要指出的是，确保同胞的安全并使其返回祖国是我国的一项优先任务。"
沙特外交官则表示，愿与哈萨克斯坦外交部密切合作，以深化多领域伙伴关系。
山东省是中国最大的经济区域之一，拥有雄厚的工业基础和广阔的消费市场。据QazTrade数据，2025年哈萨克斯坦与山东省的贸易额突破22亿美元，增幅超过40%。此次代表团由25余家哈萨克斯坦企业组成，重点与中国进口商及经销商开展了B2B直接对接。"该部门表示。
‘出口中国’平台为企业直接对接及进入山东省乃至整个中国市场创造了高效条件。"他说道。
农产品出口额首次达到70亿美元（合3.5万亿坚戈），这不仅反映出供应量的增长，更体现了行业深层次的结构性变革。优惠贷款规模扩大至1万亿坚戈，成为推动这一增长的关键因素。"农业部表示。
宏观层面的主要成效体现在70亿美元外汇收入的实现。这些资金增强了国家国际收支平衡，提升了国民经济稳定性，并为外部流动性提供了额外来源。农产品出口额由此突破3.5万亿坚戈，利润总额创近五年新高。乌兹别克斯坦、中国、塔吉克斯坦、阿富汗、伊朗、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等成为本国产品主要进口国。"消息称。
国内生产同样呈现积极态势。食品加工业产值增长8.1%，达3.9万亿坚戈；饮料制造业增长9.7%，达1.2万亿坚戈。产量提升带动了交通、物流、仓储、商贸等关联产业发展，为整体经济带来乘数效应。"农业部补充道。
哈萨克斯坦外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫与北马其顿外交与对外贸易部副部长佐兰·迪米特罗夫斯基指出，双边关系呈现稳步发展态势，并就区域及国际议程交换了意见。两国外交官对戈尔达娜·西利亚诺夫斯卡-达夫科娃总统及蒂姆丘·穆聪斯基外交与对外贸易部长于2025年访问阿斯塔纳的成果给予了高度评价。"外交部发布的消息中称。
哈萨克斯坦高度重视全面深化与北马其顿共和国各领域关系。自两国建交以来--去年恰逢建交30周年--重点领域的互动始终保持积极态势。"伊谢托夫在会谈中表示。
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