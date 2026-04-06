美国延长俄罗斯经哈萨克斯坦向中国转运石油的许可证

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫在对塔什干进行正式访问期间，受到乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的接见。





消息称："会谈中，沙夫卡特·米尔济约耶夫对两国多领域合作关系的积极发展态势表示满意，并强调了进一步深化哈乌联盟关系的重要性。"





叶尔梅克·科谢尔巴耶夫转达了哈萨克斯坦共和国总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫的亲切问候与良好祝愿，并就双方最高层及高层所达成协议的落实情况进行了通报。





外长表示："当今，哈乌关系堪称国际舞台上可靠、长期合作的典范。这首先得益于最高层定期、互信的政治对话。"





会见中，双方还就区域及国际议程中的热点问题交换了意见。





双方强调了哈乌两国在多边机制框架内的高水平协作，以及进一步发展区域合作、共同致力于巩固中亚地区和平与稳定的重要性。





据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与乌兹别克斯坦共和国外交部长巴赫蒂约尔·赛义多夫举行了会谈。





会谈中，两国外长讨论了哈乌多领域合作的广泛议题，并就进一步巩固政治、经贸、投资、过境运输、水电及人文领域合作的前景交换了意见。





双方表示致力于深化基于友谊、相互理解与睦邻友好的战略伙伴关系和联盟关系。





叶尔梅克·科谢尔巴耶夫在会谈中强调："得益于两国元首的政治意愿，近年来哈乌关系提升至全新的互动水平，在各个层面都展现出强劲的发展势头。"





巴赫蒂约尔·赛义多夫则表示，两国元首已为双边及多边框架下合作的持续拓展设定了长期目标。





在此背景下，两国外长详细讨论了落实2024-2025年首届和第二届国家间最高委员会会议期间达成的高层协议的具体措施，并表示愿继续推动扩大议会间和政府间联系。





双方特别关注进一步发展经贸与投资合作。





叶尔梅克·科谢尔巴耶夫表示："近年来，双方在经济合作深化方面取得显著进展。哈萨克斯坦稳居乌兹别克斯坦三大贸易伙伴之列。2025年，双边贸易额增长16.2%，接近50亿美元。"





在落实高层达成的协议框架下，两国外长确认将致力于进一步深化经济伙伴关系，包括推动双边贸易额增至100亿美元。





双方还指出在工业合作领域取得的进展，目前该领域共有78个投资项目，投资额达18亿美元。





在此框架下，双方还审议了"中亚"国际工业合作中心建设、在阿斯塔纳建设"塔什干"酒店、在塔什干建设"阿斯塔纳"酒店以及"新塔什干"行政区"阿斯塔纳"街区等项目进展情况。





会谈中，双方注意到在发展运输走廊方面具有巨大合作潜力，这将使两国能够进入中东、南亚和欧洲市场。双方表示愿共同推动该领域富有成效的协作。





此外，双方还强调人文合作内容丰富，这是两国牢固、长期关系的基础。





双方还强调了在教育领域实施合作项目的重要性，特别是位于阿拉木图的塔什干水利与农业机械工程大学分校以及位于奇尔奇克市的南哈州穆赫塔尔·阿乌埃佐夫研究型大学分校的运作。





两国外长还就区域及国际议程的热点问题"对表"，确认了加强在多边机制框架内协作的意愿，并表示愿在推动两国倡议过程中继续相互支持。





两国外长强调了发展区域合作、共同致力于巩固中亚地区和平与稳定的重要性。





会谈结束后，双方签署了《哈萨克斯坦共和国外交部与乌兹别克斯坦共和国外交部2026-2027年合作规划》。