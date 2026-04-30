23.04.2026, 16:26 901
国际公约负责人支持哈萨克斯坦的环保倡议
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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统会见了各国际公约的负责人。双方讨论了在中亚地区落实关键环保倡议的途径。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统在会见中强调，哈萨克斯坦主张在区域和全球层面贯彻环境责任原则。国家的新宪法将环境保护确定为国家政策的基本原则之一。
各国际公约的代表则对旨在促进公民形成环保思维的"清洁哈萨克斯坦"计划的实施表示欢迎。
此外，尊贵的客人们还表示支持哈萨克斯坦旨在解决气候和水资源问题的全球性倡议。
出席会见的有：联合国副秘书长兼联合国环境规划署执行主任英格·安德森、《濒危野生动植物种国际贸易公约》秘书长伊冯娜·伊格罗、联合国生物多样性公约执行秘书阿斯特丽德·肖梅克，以及巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩三公约执行秘书罗尔夫·帕耶。
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24.04.2026, 19:40 956
哈萨克斯坦与阿曼达成投资合作协议
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据哈萨克斯坦政府新闻处消息，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金股份公司与阿曼主权财富基金"阿曼投资局"签署了关于投资合作基本条件的协议。
消息称："该文件为建立联合投资平台、启动新的哈阿合资企业、投资基金以及其他基于平等原则的共同投资机制奠定了制度基础。"
该协议还规定在优先经济领域实施项目，包括工业、能源、医疗保健、物流、采矿业等。投资计划投向哈萨克斯坦共和国和阿曼苏丹国境内的现有资产和新项目。
哈萨克斯坦政府总理奥尔扎斯·别克捷诺夫在与阿曼苏丹国经济事务副首相齐亚津·本·海赛姆·阿勒赛义德会谈时强调："阿曼苏丹国是哈萨克斯坦在中东和整个阿拉伯世界的友好可靠伙伴。哈萨克斯坦政府愿意积极发展与阿曼的经贸合作，加强双边关系，扩大投资联系，为实施联合项目创造有利条件。"
会谈期间，双方表示有意共同努力扩大经贸合作。特别关注了在采矿和油气领域实施联合倡议的计划，重点在于企业的现代化和技术发展。
新闻处补充说："哈萨克斯坦与阿曼的联合项目组合包括5个大型投资项目，总额达30亿美元。其中，能源和铁路运输领域的2个项目已实施，金额达11亿美元；矿石加工领域的项目正在实施阶段。"
24.04.2026, 17:38 971
哈萨克斯坦总统预告具有标志性的国际活动
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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫预告了一项具有标志性的国际活动——“阿斯塔纳人工智能电影节”，该电影节将于秋季在阿斯塔纳举行。
总统在“Alem.ai battle”和“AI Governance Cup”竞赛获奖者颁奖仪式上强调：“举办该电影节对于推动我国作为创新和创造性倡议中心之一在国际舞台上发展具有重要意义。”
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫认为，数字化进程和人工智能的全面普及为大规模变革开辟了道路。
他表示：“因此，我们特别重视提高公民的能力和培养他们的数字技能。目前，已有超过65万名学生正在学习‘Al Sana’课程。”
据国家元首称，在不久的将来，还需要培养10万名人工智能和深度科技领域的专家。
国家元首补充道：“今年，我国科技教育领域将迎来一件大事：一所新型技术教育机构——人工智能大学将正式成立。当前我们的首要任务是：为这一行业培养合格的专业人才。需要吸引有才华的青年，并为他们接受优质教育创造条件。支持有前景的技术项目和公司也至关重要。”
总统表示，正是在这样的比赛中，才能发现那些思维敏锐、知识渊博的人才。
总统指出：“这项比赛完全有理由被称为先进思想的较量。我相信，这样的竞赛将成为你们职业成长的强大动力，并为实施在我国乃至全世界都有需求的重要项目打开机遇之门。”
他还认为，“AI Governance Cup”竞赛也具有特殊意义，该竞赛展示了旨在将人工智能整合到国家治理体系中的先进倡议。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫补充说：“所有这些研发成果不应停留在想法或试点项目的层面。主要目标是逐步将创新推广到政府机构的实践中，以提高其工作效率。我们需要优先关注这一点。”
国家元首向全国人工智能领域竞赛“alem.ai battle”和针对政府机构的“AI Governance Cup”竞赛的获奖者颁发了奖项。
“alem.ai battle”竞赛在四个类别中的获胜者分别是：
- AI Young Talents – SuGuard项目，一个无创血糖水平测定系统；
- AI Driving Power – Ustaz AI，一个用于教师工作自动化的解决方案；
- AI Innovators – Robio，一款基于AI的诊断手套，用于早期发现肿瘤；
- Future Builders – NCSPEECH初创公司，一个为训练AI模型收集和生成高质量数据的服务。
此外，总统还参观了“Alem.ai”国际人工智能中心。卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还参与启动了多项教育倡议。
特别是，国家元首通过电视会议形式启动了覆盖14个地区的“Tomorrow School”学校网络。除此之外，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还以互动形式为“2026年未来运动会”国际锦标赛开启了倒计时。
24.04.2026, 15:34 986
外交部讨论与联合国在紧急情况领域的合作问题
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据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列乌别尔季与联合国秘书长减灾事务特别代表、联合国减少灾害风险办公室负责人卡马尔·基肖尔讨论了与联合国在紧急情况和减少灾害风险领域的合作问题。
会谈中，外长确认了哈萨克斯坦致力于落实《2015-2030年仙台减少灾害风险框架》的承诺，包括根据国际义务，在采取预防措施、风险分析及调整城市基础设施以适应气候变化等方面开展工作。
穆赫塔尔·特列乌别尔季特别提到了联合国减少灾害风险办公室参与制定《2022-2030年中亚国家减少灾害风险合作区域战略》，该战略为该地区国家的协调行动奠定了基础。
双方还专门讨论了紧急情况下的包容性和保护弱势群体、气候挑战和水资源议程，以及位于阿拉木图的紧急情况和减少灾害风险中心的活动。
会议结束时，双方同意在引入预防紧急情况先进经验领域继续开展对话。
24.04.2026, 13:33 1001
央行再次将基准利率维持在18%的水平
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据哈萨克斯坦央行新闻处消息，央行货币政策委员会决定将基准利率维持在18%的年利率水平。
根据央行信息，2026年3月的年化通胀率放缓至11%，其中食品通胀为11.7%，非食品通胀为11.3%，服务通胀为10.0%。
央行表示："适度紧缩的货币政策条件、积极的汇率动态、消费者需求的稳定（包括在消费信贷增速放缓的背景下），以及政府关于住房公用事业服务费、燃料和润滑油价格冻结及其他反通胀措施，促进了通胀的放缓。"
据报道，3月份的月度通胀率从2月份的1.1%下降至0.6%。基础通胀和季节调整后通胀也显示出放缓趋势。然而，其当前水平仍高于实现5%目标所需的水平，表明经济中仍存在通胀压力。
专家解释称，中东局势的恶化伴随着全球能源、食品和化肥价格的上涨。这增加了一些国家的通胀压力，并提高了哈萨克斯坦进口商品成本上升的风险。
根据运营数据，2026年1月至3月的经济增长率同比为3.0%。尽管石油部门增长动力较弱，但由于若干行业的高度活跃，整体经济增长保持稳定。建筑业、交通运输业、制造业和贸易业的增长率最高。
关于通胀上行风险，它们主要与中东冲突背景下外部通胀压力的加剧有关。此外，在价格冻结期结束后，住房公用事业服务费和燃料润滑油价格涨幅超过通胀率，以及受监管价格上调带来的二次效应（包括通过增加企业成本），也形成了额外的风险。需要监测企业对税收变化的进一步适应情况以及持续高位的通胀预期。
央行新闻处补充道："在当前趋势持续且没有新的冲击的情况下，央行将准备在后续决策中考虑下调基准利率的可能性。"
24.04.2026, 10:31 1016
哈萨克斯坦与欧安组织讨论气候、安全及地区议程
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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列乌别尔季会见了到访首都参加地区环境峰会的欧洲安全与合作组织秘书长费里敦·西尼尔利奥卢。双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织合作的发展，以及地区和 international 议程的热点问题。
穆赫塔尔·特列乌别尔季强调，中亚地区非常重视推动"绿色"议程。在这方面，峰会成为了制定共同方法来应对气候变化后果、保护水资源和应对该地区其他环境挑战的重要平台。
他还指出，哈萨克斯坦总统关于建立国际水组织的倡议非常及时。
外长强调，哈萨克斯坦高度重视发展与欧安组织的伙伴关系，并重申了本国对欧安组织基本原则的承诺。
费里敦·西尼尔利奥卢则确认，欧安组织愿意继续支持该地区国家适应气候变化和向清洁能源过渡。他还指出，作为该组织三个维度活动的可靠伙伴，哈萨克斯坦发挥了积极作用。
双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织之间的关键合作方向，并就地区和 国际议程的热点问题交换了意见。
会议结束时，双方确认了在欧安组织区域内进一步深化旨在加强安全、稳定和可持续发展的合作的共同意愿。
23.04.2026, 21:28 1026
哈萨克斯坦与突厥国家组织讨论联合项目与合作发展
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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列乌别尔季会见了突厥国家组织秘书长库巴内奇别克·奥穆拉利耶夫。
外长指出，作为突厥国家组织的创始国，哈萨克斯坦高度重视进一步发展和加强突厥一体化。双方强调了在优先合作领域深化务实合作和落实联合项目的重要性。
秘书长对地区环境峰会的工作给予高度评价，并表示相信这一重要峰会的成果将为推广可持续实践和落实环保领域的联合倡议提供额外动力。
库巴内奇别克·奥穆拉利耶夫还通报了在地区环境峰会期间举行的突厥国家组织成员国第二届环境与生态部长会议的成果。
会议议程包括了哈萨克斯坦与突厥国家组织的合作问题，并就国际议程和地区局势的热点问题交换了意见。
23.04.2026, 19:37 1336
哈萨克斯坦与俄罗斯贸易额达274亿美元
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据哈萨克斯坦政府新闻处消息，在地区环境峰会期间，哈萨克斯坦与俄政府间委员会联席主席--哈萨克斯坦政府副总理兼国民经济部长塞热克·朱曼加林与俄罗斯联邦政府副总理阿列克谢·奥韦尔丘克举行了双边会晤。
塞热克·朱曼加林指出，俄罗斯仍然是哈萨克斯坦的关键战略伙伴和主要经贸伙伴之一。
消息称："去年双边贸易额达274亿美元。投资合作保持积极态势：过去20年来，俄罗斯投资者向哈萨克斯坦经济投入了285亿美元的直接投资，同期哈萨克斯坦对俄罗斯的投资达90亿美元。在哈萨克斯坦，有超过2.2万家俄资企业运营，占外资企业总数的35%以上。"
会议期间，双方审议了双边合作的广泛问题。重点关注的领域是交通领域，包括国际南北运输走廊东线的发展等问题。
双方还单独讨论了以科研工作形式制定额尔齐斯河水资源和水能利用总体规划的筹备进展。目前，两国相关部门关于提供技术援助的条约草案也正在拟定中。
在农业领域，哈方提出了解除现行限制措施的问题。这涉及哈萨克斯坦粮食和豆类作物经俄罗斯海港中转（并允许累积），以及来自第三国的亚麻籽、扁豆、向日葵种子、切花及花蕾的进口问题。
正如哈萨克斯坦农业部副部长叶尔梅克·肯热哈努雷指出的，该问题自2024年起就列入议事日程。在此期间，包括西红柿、辣椒以及来自部分地区的麦类供应等多项限制已被取消。但是，上述所列产品类别的限制依然存在。他强调，自去年以来，这些产品在供应过程中未发现违反卫生和检疫要求的情况，因此哈方建议考虑取消剩余限制。
会议结束后，双方确认愿意继续就所有提出的问题进行深入研究，以找到建设性的解决方案。
23.04.2026, 18:35 1436
总统与法国电力公司董事长讨论铀供应合作问题
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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦国家元首会见了法国电力公司董事会主席兼首席执行官贝尔纳·丰塔纳。双方讨论了哈萨克斯坦与全球低碳和核能领域领导者之一的法国电力公司合作的现状与前景。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫指出了双方开展合作的大量机会，并强调哈萨克斯坦特别重视加强与这家法国公司的合作。
贝尔纳·丰塔纳则表示，希望进一步深化在可持续能源和现代能源基础设施领域的关系。
总统重申，哈萨克斯坦愿意在透明和平等原则基础上，包括与法国电力公司在内的国际伙伴开展开放、互利的合作。
会议还讨论了在铀供应领域的合作问题。
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