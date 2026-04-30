哈萨克斯坦总统预告具有标志性的国际活动

Фото: Akorda

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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫预告了一项具有标志性的国际活动——“阿斯塔纳人工智能电影节”，该电影节将于秋季在阿斯塔纳举行。

总统在“Alem.ai battle”和“AI Governance Cup”竞赛获奖者颁奖仪式上强调：“举办该电影节对于推动我国作为创新和创造性倡议中心之一在国际舞台上发展具有重要意义。”

卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫认为，数字化进程和人工智能的全面普及为大规模变革开辟了道路。

他表示：“因此，我们特别重视提高公民的能力和培养他们的数字技能。目前，已有超过65万名学生正在学习‘Al Sana’课程。”

据国家元首称，在不久的将来，还需要培养10万名人工智能和深度科技领域的专家。

国家元首补充道：“今年，我国科技教育领域将迎来一件大事：一所新型技术教育机构——人工智能大学将正式成立。当前我们的首要任务是：为这一行业培养合格的专业人才。需要吸引有才华的青年，并为他们接受优质教育创造条件。支持有前景的技术项目和公司也至关重要。”

总统表示，正是在这样的比赛中，才能发现那些思维敏锐、知识渊博的人才。

总统指出：“这项比赛完全有理由被称为先进思想的较量。我相信，这样的竞赛将成为你们职业成长的强大动力，并为实施在我国乃至全世界都有需求的重要项目打开机遇之门。”

他还认为，“AI Governance Cup”竞赛也具有特殊意义，该竞赛展示了旨在将人工智能整合到国家治理体系中的先进倡议。

卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫补充说：“所有这些研发成果不应停留在想法或试点项目的层面。主要目标是逐步将创新推广到政府机构的实践中，以提高其工作效率。我们需要优先关注这一点。”

国家元首向全国人工智能领域竞赛“alem.ai battle”和针对政府机构的“AI Governance Cup”竞赛的获奖者颁发了奖项。

“alem.ai battle”竞赛在四个类别中的获胜者分别是：

AI Young Talents – SuGuard项目，一个无创血糖水平测定系统；

AI Driving Power – Ustaz AI，一个用于教师工作自动化的解决方案；

AI Innovators – Robio，一款基于AI的诊断手套，用于早期发现肿瘤；

Future Builders – NCSPEECH初创公司，一个为训练AI模型收集和生成高质量数据的服务。

此外，总统还参观了“Alem.ai”国际人工智能中心。卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还参与启动了多项教育倡议。

特别是，国家元首通过电视会议形式启动了覆盖14个地区的“Tomorrow School”学校网络。除此之外，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还以互动形式为“2026年未来运动会”国际锦标赛开启了倒计时。