哈萨克斯坦与阿联酋加强经贸与投资合作

Фото: gov.kz

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哈萨克斯坦与阿拉伯联合酋长国确认了进一步巩固战略伙伴关系、扩大经贸、投资和技术领域合作的方向。这一议题是在两国外交部长--叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的会谈中讨论的。





叶尔梅克·科谢尔巴耶夫指出："阿联酋是哈萨克斯坦在阿拉伯世界中的战略伙伴，两国在所有关键领域的合作都在稳步加强。"





双方特别关注落实两国领导人之间达成的协议，以及扩大经贸与投资合作。





双方审议了在能源、交通、基础设施、创新、人工智能和粮食安全等领域的合作前景。





哈萨克斯坦外长表示："经济合作一直是我们伙伴关系的坚实基础。如今，阿联酋是哈萨克斯坦在该地区的关键贸易和投资伙伴之一，我们有兴趣推进新的联合项目。"





双方还指出了高水平政治对话，并就区域和国际议程的热点问题交换了意见。叶尔梅克·科谢尔巴耶夫确认，哈萨克斯坦支持并声援阿联酋，在当前地区局势背景下，强调必须避免局势升级，并基于国际法原则通过政治外交途径解决所有冲突。





哈萨克斯坦外长还转达了总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫对阿联酋总统的正式邀请，出席将于2026年5月28日至29日在阿斯塔纳举行的欧亚经济联盟峰会。





会谈结束后，双方确认了进一步深化战略伙伴关系、扩大务实合作以及在双边和多边框架内继续密切协调的共同意愿。





哈萨克斯坦与阿拉伯联合酋长国正在加强可再生能源领域的合作。据哈萨克斯坦外交部消息，这一议题是在哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与阿联酋工业与先进技术部长、Masdar公司董事长兼ADNOC首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔会晤中讨论的。





消息称："会谈中，双方讨论了哈萨克斯坦与阿联酋之间投资合作的现状与前景，以及推进可再生能源领域合作的问题。"





哈萨克斯坦外长指出双边经济合作持续保持积极态势。尤其是2025年全年，阿联酋以约16.4亿美元的投资额跻身哈萨克斯坦五大投资国之列。此外，双方贸易额也有所增长。





双方还特别关注了由Masdar公司在江布尔州实施的装机容量1吉瓦风力发电厂建设项目。





外交部表示："该项目是中亚地区可再生能源领域最大倡议之一，也是两国战略伙伴关系的鲜明例证。"





此外，双方还研究了进一步扩大项目的可能性，包括增加电站容量和引入先进的储能解决方案。





叶尔梅克·科谢尔巴耶夫强调了在"绿色"氢能、本地化生产和价值链开发等新方向上发展合作的重要性，并指出此次访问将为投资合作（包括联合项目的实施）提供额外动力。





新闻处补充道："会谈结束后，双方确认了进一步巩固战略伙伴关系的意愿。"





据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦外长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与阿布扎比酋长国统治家族代表苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬讨论了哈阿合作前景。





叶尔梅克·科谢尔巴耶夫在会谈中指出："对哈萨克斯坦而言，阿联酋是伊斯兰世界可靠且关键的战略伙伴。"





双方讨论了协议和项目的成功执行情况，以及进一步巩固贸易经济和投资领域合作的问题。





谢赫·苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬则强调了哈萨克斯坦与阿联酋之间关系的动态发展。





会谈结束时，哈萨克斯坦外长指出谢赫·苏鲁尔为加强两国合作所做的重大贡献，并祝愿阿联酋人民和平与繁荣。