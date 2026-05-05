哈萨克斯坦外交部：哈萨克斯坦在国际平台上推动数字化与合作倡议

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦正在联合国、欧盟等平台以及双边接触框架内加强国际互动，推动数字化、可持续发展、交通和能源领域的倡议。

哈萨克斯坦外交部表示，关于在阿拉木图设立亚太可持续发展数字解决方案中心的决议已在联合国亚洲及太平洋经济社会委员会第82届会议上获得通过。据哈萨克斯坦常驻亚太经社会代表马尔古兰·拜穆罕指出，该决议的通过是持续五年多的多边谈判进程以及哈萨克斯坦外交在联合国和亚太经社会成员国中一贯努力的结果。在此期间，亚太经社会第79届、第80届和第81届会议上已通过了三项阶段性决议。

与此同时，哈萨克斯坦驻欧盟大使罗曼·瓦西连科在法国举行的第18届"世界政策会议"上发表讲话，指出欧盟作为哈萨克斯坦关键贸易投资伙伴的作用日益增强，并强调了2025年撒马尔罕峰会后欧盟与中亚战略伙伴关系的前景。他阐述了欧盟"全球门户"倡议与中国"一带一路"项目的互补性，并指出了在交通物流（包括发展中间走廊）、能源、关键原材料和创新领域的合作优先方向，确认了哈萨克斯坦在互利互惠和可持续对话基础上深化与欧盟战略合作的方针。

此外，在第224届联合国教科文组织执行局会议上，由常驻代表阿斯卡尔·阿布德拉赫曼诺夫率领的哈萨克斯坦代表团支持"教科文组织-80"改革，并指出该组织在阿斯塔纳举办生态峰会及筹备关于金帐汗国遗产的国际研讨会方面的合作。会议期间，哈萨克斯坦还发起并推动通过了一项关于加强教科文组织协会和俱乐部在该组织项目实施中作用的决定，该决定得到了各大洲41个教科文组织成员国的支持；该文件旨在扩大全球青年运动对教科文组织优先事项（包括可持续发展、教育和跨文化对话）的参与。

此外，哈萨克斯坦外交部副部长阿利别克·库安特罗夫参加了在希腊举行的德尔菲经济论坛，与希方及欧盟代表讨论了全球经济发展、能源和交通互联互通以及扩大哈萨克斯坦与欧洲之间投资与贸易合作等问题。他强调了哈萨克斯坦作为中亚关键中转枢纽和跨里海国际运输路线参与国的作用，并介绍了在能源、物流、工业和数字技术领域的投资机遇；访问期间，他还与希腊商界和能源机构代表举行了会晤，讨论了扩大双边合作的前景。

同时，哈萨克斯坦外交部副部长阿利别克·巴卡耶夫与新加坡外交部副常任秘书邱俊伟在阿斯塔纳举行了第五轮政治磋商，讨论了加强政治对话、扩大条约法律基础以及发展经贸与投资合作等问题。双方指出2025年双边贸易额增长至9.544亿美元，并明确了在金融、数字化、智慧城市、绿色经济、交通、物流和教育等领域的合作前景，同时确认愿意进一步开展定期政治互动。