哈萨克斯坦考虑与NVIDIA和Firebird AI合作打造超级计算机算力

Фото: Akorda

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据阿克奥尔达新闻处消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫与NVIDIA全球AI基础设施发展副总裁尼科洛·马丁·卡普雷扎以及Firebird AI公司联合创始人拉兹米格·伯格·奥瓦基米扬和亚历山大·叶萨扬讨论了建立超级计算机基础设施的前景。





消息称："会谈中，双方讨论了在AI基础设施设计、建设和运营领域的合作前景。"





国家元首指出，哈萨克斯坦立志在未来三年内成为一个完全数字化的国家。他表示，基于NVIDIA技术启动超级计算机集群是朝着实现这一目标和加强国家技术主权迈出的重要一步。





卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还介绍了在埃基巴斯图兹市实施战略项目"数据中心谷"的计划，该项目旨在创建计算基础设施，为投资者提供可及的电力、电信和税收优惠。





NVIDIA和Firebird AI的代表则向总统通报了在亚美尼亚实施类似项目的情况。





会议结束时，双方达成了研究在AI生态系统发展领域开展联合活动可能性的协议。





此前，哈萨克斯坦总统宣布了一项具有标志性的国际活动--阿斯塔纳AI电影节，该电影节将于秋季在阿斯塔纳举行。





总统强调："举办电影节对于在国际舞台上推动我国作为创新和创造性倡议中心之一具有重要意义。"