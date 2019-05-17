Мы открыты всестороннему взаимодействию с ООН - Токаев

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН, которую возглавила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, передает Kazakhstan Today.

Рад встрече с вами в городе Нур-Султане. Ваше участие от имени ООН в Астанинском экономическом форуме будет способствовать его конструктивному проведению. Мне хорошо известны основные цели и задачи вашей организации. В бытность министром иностранных дел Республики Казахстан я участвовал в нескольких совещаниях под эгидой ЭСКАТО. Мы открыты к всестороннему взаимодействию с ООН, готовы участвовать во всех мероприятиях этой организации", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Армида Алисджабана от имени делегации ООН поблагодарила президента Казахстана за приглашение принять участие в работе Астанинского экономического форума и высказала готовность оказывать всемерную поддержку инициативам Казахстана.

На встрече делегацию ООН также представляли помощник генерального секретаря ООН, директор Регионального бюро Программы развития ООН для Европы и СНГ Мирьяна Эггер, заместитель исполнительного секретаря структуры "ООН - женщины" Оса Регнер, постоянный координатор ООН, представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура, исполняющий обязанности руководителя субрегионального офиса ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии Николай Помощников.

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