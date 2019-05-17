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Назарбаев ведет переговоры с лидерами США, Китая, России и ЕС о выходе из геополитического кризиса

16.05.2019, 15:43 5050
Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности предоставить диалоговую площадку представителям США, Китая, России и ЕС для обсуждения путей выхода из сложившегося геополитического кризиса. Об этом он сообщил сегодня в ходе XII Астанинского экономического форума "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики", передает Kazakhstan Today.
 

Разногласия между сторонами служат препятствием для прагматичного экономического взаимодействия. Наконец, важно переходить от непродуктивного режима санкций к прямому диалогу между лидерами ключевых глобальных держав, которые определяют будущее всего мира. В этой связи, необходимо обсуждать пути выхода из сложившегося геополитического кризиса между представителями США, Китая, России и Евросоюза. Я веду переговоры с лидерами этих государств", - сказал Елбасы.

 
При это он подчеркнул, что выстраивать работу нужно с диалога ключевых мозговых центров с дальнейшим переходом на министерский и высший уровни. 
 
"Мы можем предоставить такую площадку в нашей столице", - заявил Нурсултан Назарбаев.
 
Елбасы также напомнил, что на II Форуме "Один пояс, один путь" в Пекине он уже говорил о целесообразности построения устойчивой глобальной архитектуры на базе "Трёх Д" - "Трех диалогов". 
 
"Первый - между США, Россией, Китаем и Европейским союзом. Это крупнейшие экономики, от которых зависят судьбы человечества. Второй - на уровне Евразии, с объединением потенциалов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И третий - это инвестиционный диалог между ЕАЭС, Евросоюзом, ШОС и АСЕАН", - сказал Первый Президент.
 
Также Нурсултан Назарбаев отметил, что к настоящему времени мировой темп экономического роста снизился с прогнозируемых 3,9% до 3,6%.
 
"МВФ прогнозирует ещё большее сокращение темпов роста мировой экономики до 3,3% в 2019 году. Поэтому в поисках новых путей развития страны вынуждены усиливать борьбу за действующие рынки, зачастую используя нерыночные методы конкуренции. Мы с вами видим эскалацию торговой напряженности между США, Китаем и Европой, макроэкономический стресс развивающихся экономик, рост политического популизма, санкционные противостояние между США и Россией. Если к этому прибавить ещё нарушение международных соглашений в области ядерной безопасности и обычных вооружений, то становится ясным - это тревожно. Это никому не несет добра", - подчеркнул Назарбаев.
 
В ходе АЭФ Нурсултан Назарбаев также сообщил о том, что в Казахстане появятся еще два города-миллионника и предложил принять меры по расширению формата международного диалога на площадке АЭФ.
 

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