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Ещё два города-миллионника появятся в Казахстане

16.05.2019, 12:35 7534
Ещё два города-миллионника появятся в Казахстане
Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Ещё два города-миллионника появятся в Казахстане, сообщил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на Астанинском экономическом форуме, передаёт корреспондент Kazakhstan Today.
 
Он отметил, что крупные города в республике продолжают прирастать. 

"Столица страны за короткие 20 лет из провинциального города в 180 тысяч превратилась в город с населением 1,2 миллиона. Самый крупный город - Алматы - превышает два миллиона. В прошлом году прибавился ещё один город-миллионник - Шымкент. Ещё два города мы подтягиваем к этому уровню", - сказал Елбасы. 
 
По его словам, они станут точками роста, как магнит, будут притягивать людей, знания и технологии. 
 

Будущий успех наших городов - ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке", - сказал Назарбаев.

 

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