Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Ещё два города-миллионника появятся в Казахстане, сообщил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на Астанинском экономическом форуме, передаёт корреспондент Kazakhstan Today.

Он отметил, что крупные города в республике продолжают прирастать.





"Столица страны за короткие 20 лет из провинциального города в 180 тысяч превратилась в город с населением 1,2 миллиона. Самый крупный город - Алматы - превышает два миллиона. В прошлом году прибавился ещё один город-миллионник - Шымкент. Ещё два города мы подтягиваем к этому уровню", - сказал Елбасы.

По его словам, они станут точками роста, как магнит, будут притягивать людей, знания и технологии.

Будущий успех наших городов - ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке", - сказал Назарбаев.

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