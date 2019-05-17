Ещё два города-миллионника появятся в Казахстане

Он отметил, что крупные города в республике продолжают прирастать.
"Столица страны за короткие 20 лет из провинциального города в 180 тысяч превратилась в город с населением 1,2 миллиона. Самый крупный город - Алматы - превышает два миллиона. В прошлом году прибавился ещё один город-миллионник - Шымкент. Ещё два города мы подтягиваем к этому уровню", - сказал Елбасы.
По его словам, они станут точками роста, как магнит, будут притягивать людей, знания и технологии.
Будущий успех наших городов - ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке", - сказал Назарбаев.
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