Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в работе XII Астанинского экономического форума "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики", сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Выступая перед участниками пленарного заседания форума, Первый Президент Казахстана подчеркнул важную роль АЭФ в процессе преодоления региональных и глобальных вызовов.

Рекомендации и идеи, которые обсуждались здесь в предыдущие годы, во многом помогли Казахстану своевременно реагировать на глобальные вызовы и успешно преодолевать трудности. Вы знаете, казахстанская модель развития вопреки всем обстоятельствам и прогнозам уже доказала свою устойчивость и эффективность. Мы ставили амбициозные цели, и мы их достигали", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе пленарного заседания Елбасы поделился своим мнением относительно последних изменений в глобальной экономике и предложил ряд идей по улучшению межгосударственного диалога. В своем выступлении Первый Президент Казахстана остановился на вопросах развития мировой экономики, цифровизации, трансформации образовательных процессов, повышения требований к человеческому капиталу, а также перспективах урбанизации.

"Как видите, горизонты экономического планирования сильно сужаются. Пути выхода из сложных ситуаций можно и нужно находить в рамках международных организаций и форумов, таких как ООН, G-20, Всемирная торговая организация. Пришло время переходить к совместному обсуждению и управлению. Недавно на втором форуме "Один пояс, один путь" в Пекине я предложил формировать устойчивую глобальную архитектуру на основе новой геополитической реальности "Три Д", которая подразумевает налаживание диалога на трех уровнях, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Елбасы предложил принять меры по расширению формата международного диалога на площадке АЭФ.

У меня нет сомнений, что высказанные здесь идеи будут способствовать поиску решений на самые сложные и актуальные вопросы мировой политики и экономики", - отметил Первый Президент Казахстана.

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