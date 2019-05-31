Сенат ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с Китаем

Документ охватывает широкий круг сфер торгового регулирования и сотрудничества, таких как: меры защиты внутреннего рынка, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество, интеллектуальная собственность, конкуренция, сотрудничество в сфере государственных закупок, отраслевое сотрудничество, электронная торговля", - сообщает пресс-служба сената.
Глава сената Дарига Назарбаева указала на ряд проблемных вопросов развития транспортной инфраструктуры, в частности, дефицит вагонного парка и образующиеся очереди при перевозке грузов, а также вопрос контрабанды на казахстанско-китайской границе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства