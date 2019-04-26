Президент России рассчитывает, что соглашение ЕАЭС и КНР вступит в силу в ближайшие месяцы

Москва. 25 апреля. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин рассчитывает, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР вступит в силу в ближайшие месяцы, передает Kazakhstan Today.

"В мае 2015 года мы с председателем КНР Си Цзиньпином договорились о сопряжении строительства Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шелкового пути". Эту поистине историческую инициативу поддержали лидеры всех государств - участников ЕврАзЭС. В ее развитие 17 мая 2018 года было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭС и КНР. Ожидаем, что уже в ближайшие месяцы документ вступит в силу и стороны без промедления приступят к его реализации", - сказал Путин в интервью изданию "Жэньминь Жибао", сообщает ТАСС.

По его словам, сторонам предстоит наладить и поставить на системную основу практическое взаимодействие между Евразийской экономической комиссией и правительством КНР. В качестве первоочередной меры будет создана совместная комиссия, задача которой - рассмотрение конкретных инициатив по сопряжению ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Приоритетными, на наш взгляд, здесь являются проекты в области транспорта, энергетики, экологии, торговли, финансов, цифровой экономики. Уверен, что по итогам предстоящего второго международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине, в котором планирую принять участие, продвигаемые нашими странами интеграционные процессы на евразийском пространстве получат новый мощный импульс для развития", - добавил президент России.

Путин призвал не только развивать торговлю в рамках китайской инициативы "Один пояс - Один путь", но работать над совместными инфраструктурными проектами. Он отметил, что за два года, прошедших с момента проведения в Пекине первого международного форума "Один пояс - один путь" в 2017 году, стало очевидно, "что инициатива председателя КНР Си Цзиньпина действительно открывает широкие возможности для равноправного партнерства". По его словам, "китайские партнеры творчески подходят к вопросам продвижения международного экономического сотрудничества, стремятся внести вклад в укрепление взаимосвязанности и обеспечение устойчивого развития на всем пространстве Евразии". Путин подчеркнул, что участие в этом проекте должно быть выгодно всем странам Евразийского континента, "должно способствовать наращиванию их экономического потенциала, повышать конкурентоспособность, служить росту качества жизни людей".

Для этого необходимо учитывать интересы всех партнеров, вести дело к гармонизации национальных программ и планов развития. Надо не только торговать, но и продвигать взаимные инвестиции, реализовывать совместные инфраструктурные, транспортно-логистические, экологические проекты, стимулировать промышленную и технологическую кооперацию, научные и образовательные обмены, активизировать гуманитарные контакты", - заявил российский президент.

Путин напомнил, что Россия вместе с партнерами по ЕАЭС работает над формированием Большого евразийского партнерства, "широкой сети региональных интеграционных объединений, развивающихся скоординированно на основе принципов равноправия, открытости, взаимного уважения и учета интересов друг друга". Путин отметил значимую роль Китая в этом процессе, "ведь, по сути, создание "Большой Евразии" - это сопряжение ЕврАзЭС и концепции "Один пояс - один путь".

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