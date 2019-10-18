Перспективы казахстанско-чешских отношений обсудили в Акорде

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем палаты депутатов Чешской Республики Радеком Вондрачеком, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-чешских отношений, взаимодействие в многосторонних форматах: Казахстан - ЕС, Центральная Азия - ЕС и Центральная Азия - Вышеградская четверка (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия).

Касым-Жомарт Токаев поздравил Радека Вондрачека с 30-летием Бархатной революции, 20-летием вступления в НАТО и предстоящим Днем образования Республики. Президент также подчеркнул неизменность курса на дальнейшее развитие связей с Чехией - важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европейском Союзе.

Ваш визит имеет очень большое значение не только с точки зрения укрепления взаимодействия между парламентами наших стран, но и с точки зрения придания нового импульса двустороннему сотрудничеству", - подчеркнул глава государства.

Чешский политик выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство и высоко оценил проводимые в нашей стране реформы.

Я очень рад, что, будучи представителем Чешской Республики, имею возможность подтвердить весьма тесные и глубокие взаимоотношения между нашими странами, которые развиваются в духе дружбы и традиционного сотрудничества", - отметил Радек Вондрачек.

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