Пресс-секретарь президента Казахстана прокомментировал события в Кыргызстане

Берик Уали отметил, что все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны.
В Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнёрства с братским Кыргызстаном. Выражают надежду на стабилизацию ситуации в соседней стране в соответствии с Конституцией и законами Кыргызстана. Полагают, что кыргызский народ найдет выход из сложившейся непростой ситуации в долгосрочных интересах своего государства", - написал пресс-секретарь главы государства на своей странице в Фейсбуке.
Напомним, в Бишкеке в ночь на 6 октября прошли митинги и беспорядки, в результате которых в больницы поступили 590 пострадавших, есть один погибший. Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки. Участники акции несколько раз пытались взять штурмом "Белый дом". После семи часов столкновений с силовиками им это удалось. Кабинеты и зал заседаний "Белого дома" разгромлены. Митингующие также захватили мэрию Бишкека и потребовали освобождения осужденного на 11 дет колонии экс-президента Алмазбека Атамбаева. Его уже выпустили из СИЗО.
Президент КР Сооронбай Жээнбеков призвал все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле.
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