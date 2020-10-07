Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО

Бишкек. 6 октября. Kazakhstan Today - Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО. Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , экс-президент КР Алмазбек Атамбаев был освобожден во вторник демонстрантами из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. Перед этим протестующие, не согласные с итогами парламентских выборов, захватили здание, где располагается администрация президента и парламент.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Ему предъявили обвинения в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в Кой-Таше. В июне суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы.

Экс-президент неоднократно впоследствии заявлял, что считает эти обвинения политическим преследованием.

Напомним, ночь на 6 октября в Бишкеке выдалась неспокойной . Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки. Участники акции несколько раз пытались взять штурмом "Белый дом". После семи часов столкновений с силовиками им это удалось. Кабинеты и зал заседаний "Белого дома" разгромлены. Исчезли компьютеры, в дверях разбиты стекла. Кроме того, по данным портала, митингующие захватили мэрию Бишкека. Информацию об этом подтвердил мэр города Азиз Суракматов.

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