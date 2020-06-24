Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы

Бишкек. 23 июня. Kazakhstan Today - Суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

В Первомайском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался выступать в суде с последним словом, сообщает 24.kg

Ранее прокуроры просили назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с конфискацией имущества.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эмильбек Каипов приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

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