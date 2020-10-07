Митинг в Бишкеке: в больницы поступили 590 пострадавших, есть один погибший

Бишкек. 6 октября. Kazakhstan Today - После митингов в Бишкеке в больницы поступили 590 пострадавших, есть один погибший, передает Kazakhstan Today

По оперативным данным Минздрава КР, по состоянию на 08.00 6 октября всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших, из них 439 после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался, сообщает "Кабар"

Напомним, ночь на 6 октября в Бишкеке выдалась неспокойной. Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки. Участники акции несколько раз пытались взять штурмом "Белый дом". После семи часов столкновений с силовиками им это удалось. Кабинеты и зал заседаний Белого дома разгромлены. Исчезли компьютеры, в дверях разбиты стекла. На многих этажах с потолка течет вода после тушения пожара, пишет 24.kg

Кроме того, по данным портала, митингующие захватили мэрию Бишкека. Информацию об этом 24.kg подтвердил мэр города Азиз Суракматов.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева рассказала, где сейчас Сооронбай Жээнбеков и что он намерен делать.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Все свои усилия он направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране", - сказала Толгонай Стамалиева.

С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов.

К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова, подчеркну, будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан", - отметила пресс-секретарь главы государства.

По данным Толгонай Стамалиевой, сейчас президент КР находится в Бишкеке.

По информации 24.kg, и. о. генпрокурора Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что итоги выборов в жогорку кенеш отменили.

Сообщается, что сегодня ЦИК КР рассмотрит требование партий об отмене итогов парламентских выборов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства