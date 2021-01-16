В Нур-Султане началась первая сессия парламента РК седьмого созыва

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проходит первая сессия парламента Республики Казахстан седьмого созыва, передает Kazakhstan Today.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл заседание палат парламента.

Напомним, 10 января в Казахстане прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты. 12 января в ЦИК озвучили итоги парламентских выборов . 7-процентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия Nur Otan и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".

Согласно законодательству, после выборов депутатов мажилиса правительство по закону должно уйти в отставку. Глава государства постановил правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан.

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