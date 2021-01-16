Токаев подписал указ о правительстве Республики Казахстан

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 января 2021 года №491 "О правительстве Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.





Напомним, 10 января в Казахстане прошли выборы в мажилис парламента . 12 января в ЦИК озвучили итоги парламентских выборов. 7-процентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия Nur Otan и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".

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