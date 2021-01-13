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В ЦИК озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане

12.01.2021 12394
В ЦИК озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане
Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (ЦИК) озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
Количество избирателей составило 11 919 241, избирательные бюллетени получили 7 539 280 человек, или 63,25%. 
 
За политические партии подано 7 241 562 голоса. Распределение голосов следующее:
 
Народная партия Казахстана - 659 019 голосов, или 9,10%;
 
Партия Nur Otan - 5 148 074 голоса, или 71,09%;
 
Народно-демократическая партия "Ауыл" - 383 023 голоса, или 5,29%;
 
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 792 828 голосов, или 10,95%;
 
Партия "Адал" - 258 618 голосов, или 3,57%.
 
Таким образом, 7-процентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия Nur Otan и Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Указанные партии допущены к распределению мандатов. Распределение депутатских мандатов выглядит следующим образом:
 
партия Nur Otan - 76 мандатов;
 
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 12 мандатов;
 
Народная партия Казахстана - 10 мандатов.
 
Напомним, 10 января в Казахстане прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты. 
 
Результаты выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:
 
Сауытбек Абдрахманов - 298 голосов, или 84,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
 
Аветик Амирханян - 270 голосов, или 76,92%;
 
Ильяс Буларов - 274 голоса, или 78,06%;
 
Наталья Дементьева - 292 голоса, или 83,19%; 
 
Вакиль Набиев - 285 голосов, или 81,19%;
 
Юрий Ли - 282 голоса, или 80,34%;
 
Шамиль Осин - 271 голос, или 77,20%; 
 
Владимир Тохтасунов - 277 голосов, или 78,91%; 
 
Абилфас Хамедов - 290 голосов, или 82,62%.
 

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