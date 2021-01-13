В ЦИК озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане

Количество избирателей составило 11 919 241, избирательные бюллетени получили 7 539 280 человек, или 63,25%.
За политические партии подано 7 241 562 голоса. Распределение голосов следующее:
Народная партия Казахстана - 659 019 голосов, или 9,10%;
Партия Nur Otan - 5 148 074 голоса, или 71,09%;
Народно-демократическая партия "Ауыл" - 383 023 голоса, или 5,29%;
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 792 828 голосов, или 10,95%;
Партия "Адал" - 258 618 голосов, или 3,57%.
Таким образом, 7-процентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия Nur Otan и Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Указанные партии допущены к распределению мандатов. Распределение депутатских мандатов выглядит следующим образом:
партия Nur Otan - 76 мандатов;
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 12 мандатов;
Народная партия Казахстана - 10 мандатов.
Напомним, 10 января в Казахстане прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты.
11 января в Нур-Султане во Дворце мира и согласия проходит XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.
Результаты выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:
Сауытбек Абдрахманов - 298 голосов, или 84,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Аветик Амирханян - 270 голосов, или 76,92%;
Ильяс Буларов - 274 голоса, или 78,06%;
Наталья Дементьева - 292 голоса, или 83,19%;
Вакиль Набиев - 285 голосов, или 81,19%;
Юрий Ли - 282 голоса, или 80,34%;
Шамиль Осин - 271 голос, или 77,20%;
Владимир Тохтасунов - 277 голосов, или 78,91%;
Абилфас Хамедов - 290 голосов, или 82,62%.
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