Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор

Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Беларусь Алексея Богданова, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Беларусь Алексея Богданова, сообщили в пресс-службе ведомства.





Стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-белорусского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях", - проинформировали в МИД.





Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.





В завершение беседы была выражена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия в рамках предстоящих мероприятий и совместных проектов.





В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего расширения. Собеседники отметили беспрецедентную динамику развития политического диалога между двумя странами в текущем году.





В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего расширения. Собеседники отметили беспрецедентную динамику развития политического диалога между двумя странами в текущем году.





Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров Казахстана и Китая, а также графику двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в 2026 году.





В завершение встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня и договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА и формата "Центральная Азия - Китай".