Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимостиКазахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости
08.12.2025, 12:36 91586
Приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС обсудили Токаев и Сагинтаев
Токаеву доложили о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета
Фото: Акорда
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили приоритеты председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, запланированному на 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Напомним, в августе по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов.
08.12.2025, 14:51 72116
В Алматы сносят очередную незаконную автомойку
Фото: акимат Алматы
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят очередную незаконную автомойку самообслуживания, которая расположена на улице Жумабаева, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В ходе внеплановой проверки установлено, что собственником выстроено здание без полного пакета разрешительных документов. В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж здания. Демонтаж здания ведется собственником самостоятельно во исполнение требований предписания", - заявили в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
08.12.2025, 11:49 97626
Депутат мажилиса предупредил о серьезных рисках, связанных с запуском нового реестра казахстанских товаропроизводителей
Фото: Depositphotos
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Айтуар Кошмамбетов направил письмо первому вице-премьеру Роману Скляру с предостережением о серьезных рисках, связанных с запуском нового реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщили в партии Respublica.
В чем проблема
С 1 января 2026 года должны быть отменены действующие сертификаты происхождения (СТ-КZ и Индустриальные). Однако новая цифровая система не готова - она даже не протестирована. Это грозит срывами госзакупок, остановкой поставок, потерей преференций для отечественных производителей и невыполнением контрактов, в том числе с "Самрук-Казына", - отмечают в партии.
Что предлагает фракция партии Respublica
Ключевое предложение - ввести переходный период до 1 июля 2026 года, чтобы системы работали параллельно. Также необходимо:
- Срочно включить в реестр действующих производителей.
- Опубликовать прозрачные критерии оценки.
- Сохранить сертификаты СТ-КZ для экспорта.
- Разработать четкий регламент проверок.
Промедление может нанести масштабный ущерб промышленности и бизнесу", - считают депутаты.
Напомним, президент поручил тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам нового Налогового кодекса.
Ранее налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
07.12.2025, 08:18 270261
Экспортные объемы казахстанского зерна перегрузили терминалы Узбекистана
Фото: railways.kz
Ташкент. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан провели оперативное совещание с участием представителей фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" и АО "НК "Қазақстан темір жолы" по вопросам осуществления транспортировки зерновых грузов в страны Центральной Азии, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам 11 месяцев этого года перевозки зерна назначением в государства Центральной Азии составили 5,6 млн тонн, что на 32% выше показателя аналогичного периода 2024 года", - рассказали в Минтранспорта.
Отмечается, что в ноябре на экспорт отгружено более 1,2 млн тонн зерновых, из них порядка 0,7 млн тонн - в направлении стран Центральной Азии.
Высокая концентрация сбыта на данном направлении привела к перегрузке приемных терминалов в Республике Узбекистан, что требует принятия оперативных и согласованных мер между транспортными администрациями двух стран", - проинформировали в министерстве.
Для выработки точечных решений по организации экспорта зерновых грузов с учетом пропускных и перерабатывающих возможностей узбекской стороны по согласованию с узбекскими железными дорогами принято решение организовать совместное совещание 8-9 декабря в городах Сарыагаше и Ташкенте.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал в Алжир 390 тысяч тонн пшеницы.
06.12.2025, 17:30 372401
Агентство по делам госслужбы рекомендовало освободить от должности участвовавшего в драке чиновника в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы рекомендовало освободить от должности руководителя, участвовавшего в драке, сообщили в пресс-службе ведомства.
Департамент агентства по Туркестанской области провел служебную проверку по факту драки с участием государственного служащего, вызвавшей значительный общественный резонанс в социальных сетях", - проинформировали в Агентстве по делам госслужбы.
В отношении руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области рекомендовано применить дисциплинарное взыскание в виде освобождения от занимаемой должности за нарушения норм служебной этики.
Советом по этике установлено некорректное, антиобщественное поведение со стороны госслужащего, а также нарушение общепринятых морально-этических норм, выражающееся в совершении действий, явно подрывающих авторитет государственного органа, представителем которого он является.
06.12.2025, 12:13 399896
Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака
Фото: Depositphotos
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака, происходящие исключительно из казахстанской популяции вида, принято на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Благодаря последовательным усилиям по охране вида численность сайгака в Казахстане выросла с исторического минимума от 21 тысячи до более чем 4 миллионов особей. Этот впечатляющий результат вселяет уверенность в долгосрочную устойчивость вида и позволил сторонам согласиться на возобновление международной торговли дериватами из Казахстана при предосторожном, строго контролируемом подходе", - сказала генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро.
В Минэкологии отмечают, что предложение о снятии нулевой квоты это новый этап развития, перехода от исключительно охранной модели к научно обоснованному, устойчивому использованию, где любое использование будет оставаться безопасным для вида и его среды обитания, включая контролируемую легальную торговлю дериватами (рогами) при наличии эффективной системы прослеживаемости.
Отмечается, что Казахстан подтвердил обязательство направлять доходы от регулируемой международной торговли рогами на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.
Итоги голосования сторон CITES: 111 стран - за (94%), 7 стран - против (включая Монголию).
Напомним, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
С 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
05.12.2025, 20:43 513486
Президент Казахстана обратился к участникам специальной сессии Генассамблеи ООН
Фото: Акорда
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, сообщает пресс-служба Акорды.
Для меня большая честь обратиться к этому уважаемому собранию по случаю открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития. Это знаменательное событие отражает наше общее стремление укреплять роль добровольцев и усиливать их вклад в национальный и глобальный прогресс", - сказал глава государства.
Он отметил, что Казахстан выдвинул эту инициативу в тесном сотрудничестве с международными партнерами.
Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития. В современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе", - сказал президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев добавил, что программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира. За пределами структуры организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете.
Глава государства сообщил собравшимся, что в Казахстане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. Общенациональная акция "Таза Қазақстан" объединила тысячи граждан в целях восстановления природной среды и продвижения культуры экологической ответственности, что созвучно глобальным усилиям ООН в области устойчивого развития.
Президент поприветствовал превращение Алматы в международный хаб сотрудничества при поддержке ООН. По его словам, это стало возможным благодаря учреждению Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В этом контексте открытие субрегионального офиса программы добровольцев ООН в Алматы отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства. Эти инициативы вновь подтверждают, что глобальные вызовы можно преодолеть только через коллективные действия и взаимное доверие.
Токаев подчеркнул, что Казахстан выражает признательность программе добровольцев ООН и призывает к укреплению партнерства в целях расширения возможностей, особенно для молодежи, женщин и жителей отдаленных регионов.
В год 80-летия ООН призываю подтвердить всеобщую приверженность ценностям солидарности, сотрудничества и инвестициям в человеческий капитал во имя построения более справедливого, зеленого мира", - сказал президент Казахстана.
Глава государства заверил, что республика продолжит сотрудничать со всеми государствами - членами ООН и гражданским обществом в целях поддержки социально значимой волонтерской деятельности на протяжении всего этого знаменательного года и в последующий период.
05.12.2025, 17:08 533361
В Туркестанской области пересмотрены лимиты посева влагоемких культур
Фото: ric_Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел в Туркестане заседание по вопросам подготовки к вегетационному периоду 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства.
На прошедшем в Ашхабаде заседании Международной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии был озвучен прогноз о сокращении притока воды в следующем году. Есть риск снижения уровня Токтогульского водохранилища до рекордно низких значений. На юге Казахстана с весны не выпадают осадки. К сожалению, это природный процесс, с которым столкнулись все государства региона. В связи с этим возникает острая необходимость более активного внедрения водосберегающих технологий и пересмотра лимитов на посев влагоемких культур. Новые лимиты будут исходить от ожидаемого объема воды в вегетационный период 2026 года, который составляет порядка 10 млрд кубических метров. При этом будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением лимитов. Нарушители должны понимать всю ответственность, чтобы потом не требовать от государства невыполнимого", - заявил зампремьера.
По данным Министерства сельского хозяйства, план посева риса по Туркестанской области в предстоящий вегетационный период не должен превышать 3,5 тысячи гектаров.
Вице-премьер поручил министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, акиматам Туркестанской и Кызылординской областей создать рабочую группу и в двухнедельный срок определить лимиты водопотребления областей, утвердить планы по использованию посевных площадей в строгом соответствии с лимитами.
Также Канат Бозумбаев поддержал предложение Министерства водных ресурсов и ирригации о запрете посева риса вдоль межгосударственного канала "Достык". Выращивать рис разрешено исключительно вдоль канала "Кызылкум" на площади в 3,5 тысячи гектаров с применением водосберегающих технологий.
Фермеров призвали уделить особое внимание диверсификации сельскохозяйственных культур и внедрению засухоустойчивых видов, не требующих больших объемов воды. Это даст возможность увеличить урожайность сельхозпродукции, обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие сельских местностей в условиях ограниченных водных ресурсов.
Для предотвращения нехватки воды и стимулирования перехода на современные системы полива увеличена с 50% до 80% доля возмещения затрат на бурение скважин, подведение инфраструктуры и приобретение водосберегающего оборудования. Внедрен дифференцированный тариф на поливную воду: для тех, кто внедряет водосберегающие технологии, субсидирование стоимости поливной воды увеличено с 60% до 85%. Для потребителей, не использующих подобные системы, размер субсидий ежегодно снижается на 10%", - проинформировали в правительстве.
Отмечается, что на 2026-2028 годы в рамках трансфертов общего характера на поддержку внедрения водосберегающих технологий и субсидирования стоимости поливной воды предусмотрено в 4 раза больше средств, чем в предыдущий трехлетний период.
Летом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием водных ресурсов.
05.12.2025, 15:08 487601
Токаев учредил новую награду для предпринимателей - орден "Мейірім"
Награды будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о решении учредить специальную награду - орден "Мейірім", сообщает Акорда.
С этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником - Днем предпринимателей Казахстана. Мною учреждена специальная награда - орден "Мейірім", которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности. Полагаю, некоторые присутствующие здесь предприниматели уже в следующем году будут награждены этим высоким по статусу орденом. Это станет знаком особого уважения ко всем представителям бизнеса в нашей стране", - сказал глава государства.
По словам президента, сегодняшние участники конкурса "Парыз" направили на благотворительные цели более 37 млрд тенге, что "показывает готовность отечественного бизнеса неустанно и честно трудиться во благо общества".
В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах "Алтын сапа" и "Парыз", и вручил награды лауреатам.
Гран-при премии "Парыз" среди субъектов малого и среднего бизнеса присуждено ТОО "Ақ-Ниет-Агро" Северо-Казахстанской области, а среди субъектов крупного бизнеса - корпорация "Казахмыс" области Ұлытау.
Победителями премии "Алтын сапа" стали: в номинации "Лучший индустриальный проект" - ТОО "Karlskrona LC AB" (Шымкент), в номинации "Лучший инновационный проект" - ТОО "AG TECH" (Астана).
Ранее президент поручил незамедлительно принять программу поддержки малого бизнеса, а также тщательно проанализировать обращения предпринимателей по вопросам нового Налогового кодекса.
